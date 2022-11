Maltempo Avellino, paura in classe: il vento forte strappa via la tettoia della scuola A Mercogliano divelto il tetto di una scuola: polemiche per la decisione del sindaco di non chiudere gli istituti scolastici nonostante l’allerta meteo.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Il tetto della scuola di Mercogliano divelto dal maltempo

Il maltempo che ha investito la Campania non ha risparmiato neppure l'Irpinia: allagamenti e alberi caduti un po' ovunque, con i vigili del fuoco che sono dovuti intervenire in più occasioni. A Mercogliano, polemiche per la decisione del sindaco di non chiudere le scuole: questa mattina, il maltempo ha divelto la copertura del tetto di una scuola nella frazione Torelli. Tanta paura ma nessuna conseguenza per i piccoli alunni ed i docenti all'interno. Ma l'episodio ha inasprito ulteriormente le polemiche sui social contro la decisione del comune di lasciare le scuole aperte nonostante un'allerta arancione. Il sindaco Vittorio D'Alessio, appena avuta notizia della vicenda, è accorso sul posto dove i vigili del fuoco hanno lavorato subito per mettere in sicurezza la struttura.