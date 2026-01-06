Maltempo a Napoli, strade fiume e vento forte: crollano alberi in strada a Posillipo

Strade fiume e alberi crollati per le forti raffiche di vento a Napoli oggi, martedì 6 gennaio, a causa del maltempo che si è abbattuto sulla città. Decine gli interventi di vigili del fuoco e protezione civile in tutta la città. In via Petrarca, a Posillipo, a quanto apprende Fanpage.it, un grosso albero si è spezzato e i rami sono caduti in strada. Sul posto sono intervenute due autobotti dei pompieri. A segnalare l'accaduto il consigliere Marcello Matrusciano: "Mi sono recato sul posto a vedere dopo aver ricevuto una segnalazione – dice a Fanpage.it – Ho attivato i vigili del fuoco. Per fortuna, nella zona di Posillipo è in corso un piano di ripiantumazione, quindi sia questo albero che altri già caduti o pericolanti, saranno sostituiti".

Intanto, è destinato a peggiorare il maltempo sulla Campania, secondo le previsioni della Protezione Civile della Regione Campania, che, in considerazione dell’evoluzione della perturbazione meteorologica in atto e delle ulteriori valutazioni del Centro Funzionale, ha prorogato ed esteso il vigente avviso di allerta meteo di livello Giallo per temporali. Dalle 20 di questa sera 6 gennaio e fino alle 20 di domani, mercoledì 7 gennaio, i fenomeni temporaleschi già in essere subiranno una intensificazione e riguarderanno tutta la Campania: la perturbazione insisterà ancora sulla regione determinando precipitazioni a carattere di rovescio o temporale, con conseguente criticità idrogeologica e idraulica.

Tra le principali conseguenze dell'impatto al suolo delle precipitazioni piovose che potranno essere anche particolarmente intense, si segnalano possibili allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua con inondazioni, scorrimento delle acque nelle sedi stradali, ruscellamenti, caduta massi e fenomeni franosi dovuti anche alla saturazione dei suoli.