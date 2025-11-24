Maltempo a Napoli, crolla un costone a Posillipo: paura al Parco Carelli

Il costone crollato a Posillipo

Le abbondanti piogge di questa notte hanno provocato danni a Posillipo, quartiere collinare di Napoli, nelle ultime ore particolarmente colpito dal maltempo. Alle prime luci di oggi, lunedì 24 novembre, un cedimento si è registrato nelle vicinanze del Parco Carelli, noto complesso edilizio che sovrasta via Posillipo: un costone si è staccato ed è crollato al suolo, mandando una copiosa quantità di detriti sulla strada tutta curve che conduce al parco. A segnalare l'accaduto sono stati proprio alcuni residenti, che hanno allertato le autorità: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l'area e valutare i danni; non si registrano, per fortuna, feriti.

Ieri una grossa buca si è aperta in via Manzoni

Come detto, il quartiere napoletano di Posillipo è stato colpito in paricolar modo dal maltempo che si è abbattuto sulla Campania a partire dallo scorso weekend. Ieri, domenica 23 novembre, una grossa buca si è aperta in via Alessandro Manzoni, nelle vicinanze dell'ospedale Fatebenefratelli. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Napoli, i vigili del fuoco e i tecnici di ABC – la società che gestisce il servizio idrico in città – per la messa in sicurezza e la verifica delle cause del cedimento stradale. Via Manzoni è stata chiusa al traffico in via precauzionale.