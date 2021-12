Malore al ristorante, il radiologo del Pascale salva la vita ad anziano. La lettera della figlia: “È un angelo” Sconosciuto salva la vita ad anziano colpito da un attacco ischemico al ristorante. La figlia lo rintraccia e scopre che è un tecnico di radiologia del Pascale.

A cura di Pierluigi Frattasi

Un anziano si sente male al ristorante, i familiari sono spaventati e non riescono a capire cosa abbia. Chiamano i soccorsi, ma sono impegnati e tardano ad arrivare. Fino a quando, dal nulla spunta un uomo, è un tecnico di radiologia dell’Istituto Tumori Fondazione Pascale di Napoli, in vacanza, che si trova per caso al ristorante. Dai sintomi riesce a capire che si tratta di un attacco ischemico transitorio. Inizia subito la manovra di soccorso e riesce a salvare la vita all’uomo. L’ambulanza arriva e il paziente viene trasferito in ospedale accompagnato dai familiari. Il suo salvatore va via, nel trambusto, senza lasciare il nome. Ma la figlia dell’uomo salvato si mette alla sua ricerca e dopo averlo rintracciato grazie all’aiuto del titolare del ristorante scrive una lettera di ringraziamento alla Federazione Nazionale Collegi Professionali Tecnici Sanitari di Radiologia Medica (F.N.C.P.T.S.R.M.), al direttore del Pascale, al sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, e al governatore della Campania, Vincenzo De Luca: “Senza quest’angelo soccorritore, mio padre non sarebbe sopravvissuto”.

La lettera della figlia dell’uomo soccorso

La storia risale a quest’estate, a fine agosto, in un ristorante di Guardavalle, in provincia di Cosenza, in Calabria. Ma è venuta alla luce solo adesso, dopo le ricerche condotte da Carmela, figlia dell’uomo soccorso, e residente invece a Castellanza, in provincia di Varese, per rintracciare l’uomo che ha salvato il papà.