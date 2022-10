Malore mentre passeggia in strada a Mercogliano: morto un 92enne di Milano Un uomo di 92 anni è morto mentre passeggiava in strada: si è accasciato a causa di un malore, inutili i soccorsi. La salma è stata già restituita ai familiari.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Un uomo di 92 anni è morto questo pomeriggio a Mercogliano, in provincia di Avellino: l'uomo stava passeggiando in centro, quando improvvisamente si è accasciato al suolo forse a causa di un malore. Inutili i soccorsi, perché l'uomo è morto praticamente in pochi istanti. La tragedia è avvenuta su via Ernesto Amatucci a Mercogliano, poco distante dall'ufficio postale cittadino, in pieno centro della cittadina irpina che ospita anche il Santuario di Montevergine.

Erano le 17 circa quando l'uomo, un 92enne originario di Milano, stava passeggiando in strada prima di accasciarsi al suolo. Sul posto, allertati dai presenti che hanno assistito alla scena, sono accorsi subito medici e infermieri a bordo di un'ambulanza, nonché i carabinieri della locale stazione e la polizia municipale di Mercogliano: ma nonostante gli immediati tentativi di rianimazione da parte del personale sanitario, tuttavia, per l'uomo non c'è stato nulla da fare, era morto praticamente sul colpo, appena si è accasciato al suolo.

Sconvolti i passanti in quel momento in strada: la salma dell'uomo è stata portata in ambulanza all'ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino di contrada Amoretta, dove i medici hanno effettuato l'autopsia sul colpo, accertando le cause naturali del decesso del 92enne milanese che viveva a Mercogliano. Solo a quel punto, una volta che i medici hanno stilato il referto dell'esame autoptico, il corpo dell'uomo è stato liberato e riaffidato ai parenti, permettendo così ai familiari di disporre assieme alle onoranze funebri i preparativi per i funerali, che si terranno nelle prossime ore nella cittadina irpina alle porte della provincia di Napoli.