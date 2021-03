in foto: Immagine d’archivio

Dramma in via Pietro Nenni a pochi passi dalla circumvallazione esterna tra Villaricca e Mugnano, nell’area a Nord di Napoli: sullo stradone all'altezza dell’ipermercato, un uomo ha accusato un malore mentre era al volante della sua auto. È riuscito però ad accostare il veicolo e a scendere, ma appena ha messo piede sulla strada è stramazzato al suolo privo di sensi. Sul posto sono subito arrivati i carabinieri della locale caserma, gli agenti della Polizia di Stato e l’ambulanza del 118 per i primi soccorsi, ma non c’è stato nulla da fare. L’uomo, secondo le prime ricostruzioni originario di San Giorgio a Cremano, è deceduto nonostante il tentativo di salvargli la vita messo in atto dai sanitari.

A causa dell’episodio il traffico sulla Circumvallazione esterna è andato in tilt. La rotonda di Mugnano, infatti, è già normalmente molto trafficata. Sul posto è giunto anche il sindaco di Mugnano, Luigi Sarnataro, per cercare di coordinare le operazioni. Una terribile tragedia che ha scosso tutta la comunità della zona, sia del Comune di Mugnano che di quello di Villaricca. Ad alimentare il traffico anche i tanti curiosi che circolando sulla circumvallazione hanno rallentato per vedere cosa stesse succedendo, contribuendo così ad accrescere le code di auto. Si tratta infatti di una delle strade più trafficate dell'hinterland napoletano, a tutte le ore del giorno, dove spesso si creano ingorghi anche per gli incidenti stradali che si verificano periodicamente lungo il tragitto. Sul posto, recentemente, gli enti preposti, hanno provveduto ad una riqualificazione stradale per migliorare le condizioni della viabilità.