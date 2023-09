Malata di tumore, Anna partorisce a 43 anni in clinica ad Avellino: “È la forza dell’amore” La bimba è venuta alla luce nella Clinica Malzoni di Avellino. La mamma è stata seguita da un’equipe di specialisti in collaborazione con l’Istituto Pascale.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Malata di un tumore genetico raro e affetta da obesità, Anna partorisce a 43 anni una bellissima bambina di 2 chilogrammi "dopo nove mesi di gravidanza difficile". Il lieto evento è avvenuto ieri alla Clinica Malzoni di Avellino, una delle eccellenze della Sanità in Campania. "Anna è stata così premiata dal miracolo prezioso della vita – scrive la Clinica Malzoni in un post su Facebook – quello di diventare mamma a 43 anni, affetta da un tumore genetico raro, ieri ha dato alla luce la piccola Mya, dopo nove mesi di gravidanza difficile".

Il racconto della Clinica Malzoni di Avellino

La bimba è venuta al mondo, come racconta la clinica Malzoni di viale Italia, ad Avellino, "a mezzogiorno e trenta minuti, tanto attesa e desiderata da mamma e papà. Pesa due chili la piccola, nata al nono mese, dopo una gestazione difficile per mamma Anna, che con forza amore e incredibile tenacia si è impegnata perché Mya venisse al mondo in piena salute, seguendo ogni indicazione dettatale dai medici del Pascale e della clinica Malzoni, guidata dal professore Carmine Malzoni". "La vita – ha poi commentato la Clinica in un altro post – quel miracolo meraviglioso ed imprevedibile che a volte ci lascia senza fiato dalla gioia".

Un'equipe di medici ha seguito la mamma

Una gravidanza delicata, per le condizioni di salute della mamma, paziente oncologica in cura presso l'Istituto Pascale di Napoli, seguita fin dal quinto mese di gravidanza dall'oncologo Paolo Ascierto, in collaborazione con il professore Stefano Mori. La madre ha raccontato di aver perso vari chili durante la gravidanza, durante la quale è sempre stata seguita da un'equipe di specialisti in diversi settori sanitari. Evitata anche una possibile rottura di placenta e altri piccoli incidenti di percorso, finalmente è venuta alla luce la piccola Mya. La genitrice ha ringraziato tutto il personale sanitario che con professionalità e dedizione l'ha seguita in questi mesi importanti.