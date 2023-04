Maglie false del Napoli vendute vicino al murales di Maradona ai Quartieri Spagnoli: nuovo sequestro Blitz della Polizia di Stato ai Quartieri Spagnoli, in particolare nella zona in cui sorge il noto murales dedicato a Maradona: gli agenti hanno sequestrato 30 magliette contraffatte del Napoli.

A cura di Valerio Papadia

Il mercato della contraffazione legato ai gadget del Calcio Napoli, in vista del terzo scudetto che la squadra partenopea si appresta a vincere, continua ad essere florido in città. Ne è la prova l'ennesimo sequestro di magliette del Napoli contraffatte che le forze dell'ordine hanno messo a segno questa mattina, giovedì 13 aprile, ai Quartieri Spagnoli, nel cuore della città, che mai come nelle ultime settimane sono diventati meta di pellegrinaggio per i tifosi partenopei e per migliaia di turisti in visita a Napoli da ogni parte del mondo.

Nella fattispecie, nella mattinata odierna, gli agenti del commissariato Montecalvario della Polizia di Stato hanno controllato i Quartieri Spagnoli, con particolar riferimento alla zona di via Emanuele De Deo, dove sorge il noto murales dedicato a Diego Armando Maradona, una sorta di altare laico in cui i tifosi concludono il loro pellegrinaggio. In strada, i poliziotti hanno sorpreso un uomo intento a vendere circa 30 magliette contraffatte della Società Sportiva Calcio Napoli: l'uomo, un 51enne del posto con precedenti di polizia, è stato dunque denunciato alla competente Autorità Giudiziaria per introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.

Nel corso dei controlli ai Quartieri Spagnoli, gli agenti della Polizia di Stato hanno anche sanzionato due persone per occupazione abusiva di suolo pubblico e per aver esercitato l’attività di somministrazione di cibi e bevande senza le prescritte autorizzazioni.