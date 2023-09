Maestra picchiata a schiaffi in faccia dai genitori di un bimbo nella scuola di Fuorigrotta Maestra di 59 anni aggredita nella scuola d’infanzia Cariteo di Bagnoli. Schiaffi in faccia e un portapenne lanciato.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Schiaffi in faccia alla maestra nella scuola d'infanzia Cariteo di Bagnoli. L'aggressione sarebbe avvenuta questa mattina da parte dei genitori di un bimbo. Ancora da chiarire la dinamica dell'accaduto. Ma sul posto sono arrivati i carabinieri. L’insegnate, una donna di 59 anni, è stata medicata nell’ospedale San Paolo di Fuorigrotta, dove le sono stati diagnosticati uno shock emotivo e una contusione cranica, per la quale occorreranno giorni 5 di guarigione, secondo la prognosi.

Aggressione nella scuola statale d'infanzia

L'episodio sarebbe avvenuto attorno alle ore 10,00 di questa mattina, martedì 26 settembre 2023, in pieno orario di lezioni, con le aule piene di bimbi. Subito dopo il fatto sono state allertate le forze dell'ordine. Sul posto sono arrivati i carabinieri della compagnia di Napoli Bagnoli, che si sono portati presso il plesso di via Cariteo 46, la scuola di infanzia statale, frequentata dai bimbi da 3 a 6 anni, che si trova accanto alla sede della X Municipalità Bagnoli-Fuorigrotta del Comune di Napoli.

Schiaffi in faccia alla maestra nell'istituto di Fuorigrotta

Non sono ancora chiari i motivi che potrebbero aver scatenato l'aggressione ai danni dell'insegnante da parte dei genitori di un alunno. I militari dell'arma stanno conducendo accertamenti sulle cause. Secondo i primi rilievi, sembra che la maestra sia stata colpita con uno schiaffo in faccia e le sarebbe stato lanciato contro un portapenne di metallo. I genitori, secondo le primissime informazioni, avrebbero contestato i metodi di insegnamento. Ma si tratta solo di ipotesi al momento, sulle quali sono in corso ulteriori accertamenti.