Rubano bottiglie da 2mila euro in un supermercato a Fuorigrotta, i titolari: “Siamo stanchi” Rubano 2mila euro in bottiglie da un supermercato di Fuorigrotta, i titolari: “Siamo stanchi, lo Stato ci deve tutelare” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

Un furto di bottiglie per duemila euro all'interno di un supermercato di Fuorigrotta, nella zona occidentale di Napoli, è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza interna. Immagini che i titolari hanno poi mandato a Francesco Emilio Borrelli, deputato dell'Alleanza Verdi-Sinistra, che le ha pubblicate sui propri canali social. Ma i proprietari si sono anche sfogati perché rassegnati a non avere "soddisfazione e giustizia in quanto finirebbe come già in precedenza accaduto con un nulla di fatto".

Gli stessi proprietari, inviando il video al deputato Borrelli, hanno commentato: "Complimenti per la sua storica ed irreprensibile campagna per la legalità", aggiungendo anche "siamo tutti con lei" e spiegando quanto si vede nelle "immagini della sicurezza interna del nostro supermercato a Fuorigrotta", dove nella serata di ieri, attorno alle 20.20 circa, "tre soggetti hanno scassinato una vetrina chiusa a chiave e hanno rubato bottiglie per 2.000 euro".

Le immagini lasciano poco spazio ad interpretazioni: si vedono i tre che armeggiano presso la vetrinetta e, non visti da alcuni clienti che invece erano intenti a fare spesa normalmente, fanno sparire alcune bottiglie di valore dall'interno. Un furto che dunque è stato interamente immortalato dalle telecamere di sicurezza, una delle quali puntata proprio sulla vetrinetta. Ma i titolari hanno poi aggiunto amaramente che:

Pur riuscendo ad individuare i tre soggetti e riuscendo a portarli davanti ad un tribunale, noi non avremo soddisfazione e giustizia in quanto finirebbe come già in precedenza accaduto con un nulla di fatto. Noi perdiamo soldi e perdiamo interesse a fare il nostro lavoro con correttezza e disciplina fintanto che lo Stato non darà un segnale e di giustizia a tutela dei cittadini onesti.