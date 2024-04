video suggerito

La madre di un bimbo autistico: “Perché mio figlio presente a scuola anche quando è in riabilitazione?” Un bimbo autistico è risultato a scuola anche quando era in centro di riabilitazione. La vicenda ad Afragola, la denuncia della madre. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

Era in un centro di riabilitazione ma, contemporaneamente, risultava presente anche a scuola, per di più a "svolgere" attività. Ad accorgersi della "doppia presenza" è stata la madre del bimbo autistico, che ha denunciato l'intera vicenda rivolgendosi all'associazione "La battaglia di Andrea", che difende i diritti dei disabili. La vicenda è accaduta nei giorni scorsi ad Afragola, in provincia di Napoli: la donna avrebbe già dato mandato ad un avvocato di chiarire la vicenda. Secondo quanto raccontato dalla donna e riportato dall'associazione il bimbo è risultato presente a scuola anche nelle ore e nei giorni in cui invece era andato al centro Aias di Afragola per le sue terapie.

"Il mercoledì, alla seconda ora, mio figlio non è a scuola, perché si trova nel centro Aias di Afragola per le sue terapie, e la stessa cosa accade il venerdì alla quinta ora. Ma andando a fare un controllo approfondito sul registro elettronico", spiega la madre, " risultava presente in entrambi i giorni, nelle ore in cui non era a scuola. Addirittura, risultavano svolte attività mai fatte", ha proseguito la donna, "perché non era a scuola ma nel centro di riabilitazione per le sue terapie pagate dal servizio sanitario nazionale". Attività che, secondo la donna, sarebbero risultate "anche tutte le mattine alla prima ora, orario in cui mio figlio era ancora a casa, poiché è sempre entrato alla seconda ora". Una vicenda su cui ora si indagherà anche all'interno dell'istituto scolastico stesso, per capire come sia possibile che il ragazzo sia stato segnato come in presenza quando, in realtà, era da tutt'altra parte.