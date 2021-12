Madre e due figli piccoli intossicati da monossido di carbonio: ricoverati in ospedale nel Salernitano Accade a Buonabitacolo: a finire in ospedale una donna di 25 anni e i suoi due bambini, di 3 anni e 15 mesi. Nessuno dei tre sarebbe in pericolo di vita.

A cura di Valerio Papadia

Momenti di paura a Buonabitacolo, piccola cittadina della provincia di Salerno, dove un'intera famiglia è finita in ospedale per esalazioni da monossido di carbonio. È accaduto questa notte in un'abitazione del piccolo centro, probabilmente per il malfunzionamento di una stufa: una donna di 25 anni e i suoi due figli piccoli, due bimbi di 3 anni e 15 mesi, sono stati così soccorsi e trasportati in un primo momento al Pronto Soccorso dell'ospedale Luigi Curto di Polla. Le loro condizioni di salute sono state giudicate serie, ma nessuno dei tre sarebbe in pericolo di vita: in via precauzionale, la donna è stata trasferita all'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno, mentre i due bambini sono stati ricoverati all'ospedale Santobono di Napoli.

A Napoli morto un bimbo di appena due mesi

A Napoli, invece, si indaga sulla morte di un bimbo di appena due mesi, colpito da quella che sembrerebbe una improvvisa crisi respiratoria. Alle prime luci di questa mattina, venerdì 17 dicembre, la donna si è presentata al distretto 26 dell'Asl Napoli 1 Centro, a Soccavo, periferia occidentale della città: quando è arrivata, però, purtroppo il piccolo era già deceduto. Sulla vicenda indagano i carabinieri della compagnia di Bagnoli: gli accertamenti del caso, tra i quali con ogni probabilità l'autopsia, dovrebbero fare piena luce sulle precise cause della morte del bambino. In un primo momento era circolata la voce che il piccolo si fosse sottoposto al vaccino contro il Covid, circostanza che però non può essere vera, dal momento che il limite minimo di età per ricevere la dose è di 5 anni.