Made In Sud 2022, partecipare come pubblico alla trasmissione: le istruzioni aggiornate L’edizione 2022 di Made in Sud, lo show comico trasmesso dall’auditorium Rai, prevede la presenza del pubblico. Ecco come fare per partecipare alle trasmissioni in onda su Rai2.

A cura di Redazione Napoli

Clementino e Lorella Boccia

Made in Sud 2022, lo show comico tutto napoletano, in onda dall’Auditorium di viale Marconi a Fuorigrotta su Rai 2 , festeggia i 10 anni con una edizione che rinnova sia i presentatori che i comici. Lorella Boccia e Clementino presenteranno, la formula è sempre la stessa: mix di comicità e musica. Sul palco fra i comici confermati, gli Arteteca, Simone Schettino e i Gemelli di Guidonia. Tornano Alessandro Bolide e Pasquale Palma. Tra le tante novità, la presenza nel cast musicale del rapper napoletano Livio Cori. ‘Made in Sud' è un programma prodotto da Rai 2 in collaborazione con Tunnel produzioni. Il gruppo autorale sarà guidato da Nando Mormone e Paolo Mariconda, i due ideatori del programma. La regia è di Sergio Colabona, le coreografie di Fabrizio Mainini e la scenografia Cappellini e Licheri.

Otto le puntate durante le quali è previsto il pubblico in auditorium. I biglietti sono a pagamento, l'incasso andrà in beneficenza. Dunque occorre acquistare i biglietti con un certo anticipo. La prima puntata è lunedì 18 aprile 2022 alle ore 21.10. Poi altre puntate sempre il lunedì, stesso orario. Partecipare come pubblico alla trasmissione, dunque si può.

Il biglietto per partecipare a Made in Sud 2022

Il ticket che garantisce l'accesso alla splendida struttura della Rai di Napoli costa una cifra simbolica: 10 euro. I biglietti potranno essere acquistati soltanto previa prenotazione – tecnicamente è una "candidatura da pubblico" – inviando una mail a eventiauditoriumnapoli@rai.it specificando nome e cognome dei partecipanti, al massimo 4 persone, data di nascita – l’età minima è 18 anni – e recapito telefonico. La prenotazione del posto e la data saranno confermati con mail di risposta in base alle disponibilità. I biglietti dovranno poi essere ritirati, presentando stampa dell'e-mail di conferma, presso il botteghino della Rai in via Marconi 11, nei giorni ed orari indicati.