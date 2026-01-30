Macella la carne in un locale sporco e pieno di insetti, poi la vende nel suo minimarket: sequestro in centro a Salerno
Macellava abusivamente la carne in un appartamento nel centro storico di Salerno, tra sporco diffuso e presenza di insetti e infestanti, e poi la metteva in vendita nel suo minimarket. La scoperta è stata effettuata nell'ambito di una vasta operazione dei carabinieri del Nas di Salerno, unitamente ai carabinieri della locale compagnia, a quelli del Nil, al personale dell'Ispettorato del Lavoro, agli agenti della Polizia Municipale e agli ispettori dell'Asl di Salerno.
Sequestrati oltre mille chili di cibo tra l'appartamento e il minimarket
Gli operatori hanno ispezionato un appartamento nel pieno centro di Salerno, riconducibile a un cittadino extracomunitario, scoprendo che l'immobile era stato adibito abusivamente alla macellazione della carne; il locale si presentava in pessime condizioni igieniche. All'interno, i militari dell'Arma hanno scoperto e sequestrato 600 chili di carne e carcasse di animali prive di bollatura sanitari, oltre a mille chili di prodotti alimentari – tra carne, pesce, riso e legumi – in cattivo stato di conservazione.
Contestualmente, i carabinieri hanno controllato anche un minimarket vicino all'appartamento, riconducibile sempre al medesimo uomo, all'interno del quale sono stati rinvenuti e sequestrati 40 chili di alimenti (carne, pesce e formaggio) in pessimo stato. Al termine delle operazioni, i militari dell'Arma hanno proceduto a sospendere le due attività, tra cui quella di macellazione che, come detto, era abusiva.