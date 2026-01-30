Macella la carne in un locale sporco e pieno di insetti, poi la vende nel suo minimarket: sequestro in centro a Salerno

L’operazione, effettuata dai carabinieri del Nas, ha portato anche al sequestro di ingenti quantità di cibo avariato, sia nel locale abusivo che nel minimarket.

Macellava abusivamente la carne in un appartamento nel centro storico di Salerno, tra sporco diffuso e presenza di insetti e infestanti, e poi la metteva in vendita nel suo minimarket. La scoperta è stata effettuata nell'ambito di una vasta operazione dei carabinieri del Nas di Salerno, unitamente ai carabinieri della locale compagnia, a quelli del Nil, al personale dell'Ispettorato del Lavoro, agli agenti della Polizia Municipale e agli ispettori dell'Asl di Salerno.

Sequestrati oltre mille chili di cibo tra l'appartamento e il minimarket

Gli operatori hanno ispezionato un appartamento nel pieno centro di Salerno, riconducibile a un cittadino extracomunitario, scoprendo che l'immobile era stato adibito abusivamente alla macellazione della carne; il locale si presentava in pessime condizioni igieniche. All'interno, i militari dell'Arma hanno scoperto e sequestrato 600 chili di carne e carcasse di animali prive di bollatura sanitari, oltre a mille chili di prodotti alimentari – tra carne, pesce, riso e legumi – in cattivo stato di conservazione.

Contestualmente, i carabinieri hanno controllato anche un minimarket vicino all'appartamento, riconducibile sempre al medesimo uomo, all'interno del quale sono stati rinvenuti e sequestrati 40 chili di alimenti (carne, pesce e formaggio) in pessimo stato. Al termine delle operazioni, i militari dell'Arma hanno proceduto a sospendere le due attività, tra cui quella di macellazione che, come detto, era abusiva.