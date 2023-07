Lutto per il giornalista Michele Criscitiello: è morto il papà Sandro, ex sindaco di Mercogliano Alessandro Criscitiello, conosciuto come Sandro, si è spento a 80 anni. Una vita votata alla politica, Criscitiello è stato sindaco di Mercogliano, nella provincia di Avellino, per oltre 15 anni.

A cura di Valerio Papadia

Tutta la comunità di Mercogliano, cittadina alle porte di Avellino, è in lutto per la scomparsa di Alessandro Criscitiello, da tutti conosciuto come Sandro: aveva 80 anni. Una vita dedicata alla politica, Sandro Criscitiello è stato per oltre 15 anni sindaco proprio a Mercogliano, eletto per la prima volta nel 1978; era, inoltre, il papà di Michele Criscitiello, volto noto del giornalismo sportivo italiano, direttore di Sportitalia.

I funerali di Sandro Criscitiello si svolgeranno domenica 16 luglio

Il decesso dell'ex sindaco della cittadina irpina è avvenuto nelle scorse ore. I funerali sono già stati fissati: le esequie di Sandro Criscitiello nella mattinata di domenica, 16 luglio, nella chiesa di Torelli, proprio nella sua Mercogliano.

Il cordoglio per la morte dell'ex sindaco di Mercogliano

Come detto, la notizia della morte di Sandro Criscitiello ha addolorato profondamente la comunità di Mercogliano. Vittorio D'Alessio, attuale sindaco della cittadina nella provincia di Avellino, ha dichiarato:

Ha sempre avuto Mercogliano nel cuore, la sua città, il suo vero grande amore. Si è sempre impegnato per la nostra comunità, sia come sindaco che come semplice cittadino. Siamo profondamente addolorati per la scomparsa di Alessandro Criscitiello, avvenuta oggi pomeriggio a Milano all'età di 80 anni. Abbiamo perso un uomo straordinario, un vero amico, un autentico mercoglianese. Siamo vicini alla famiglia composta da Paola Picariello, Carmen e Michele Criscitiello, così come ai suoi adorati nipoti. Ciao Sandro, ti ameremo sempre

Tra i messaggi di cordoglio che sono arrivati alla famiglia Criscitiello, c'è anche quello dell'Udinese Calcio. La squadra di Serie A, in una nota, scrive: