Lutto nel mondo della Cultura, morta l’archeologa Valeria Sampaolo: storica direttrice del MANN di Napoli Sampaolo, nata a Roma, aveva 70 anni. È stata una delle figure più eminenti dell’archeologia in Campania. Cordoglio dal mondo istituzionale ed accademico.

Lutto nel mondo della Cultura per la morte dell'archeologa Valeria Sampaolo, storica direttrice del Museo Archeologico Nazionale di Napoli (MANN) e luminare dell'archeologia di fama internazionale. Nata a Roma, aveva 70 anni. Tantissimi i messaggi di cordoglio che stanno arrivando in queste ore dal mondo accademico e istituzionale. Il direttore del MANN, Paolo Giulierini, con una nota ha comunicato il cordoglio dell'amministrazione: "La Direzione e tutto lo staff del #Mann di Napoli si stringono attorno ai familiari di Valeria Sampaolo, già Direttrice del MANN. Con Valeria ho condiviso molti anni di lavoro, ma lei c'era da molto prima di me e non posso non riconoscerle straordinaria dedizione al lavoro, senso dello Stato e grandi competenze scientifiche. Grazie Valeria per tutto quello che ci hai insegnato".

La scomparsa della studiosa lascia un grande vuoto nel mondo della Cultura campana. La Soprintendenza dell'area metropolitana di Napoli, ha dichiarato il Soprintendente Mariano Nuzzo, "si stringe intorno ai familiari di Valeria Sampaolo, a lungo direttrice del Museo archeologico nazionale di Napoli e funzionaria di lungo corso dell'attuale Ministero della Cultura.Valeria ho rappresentato per molti un punto di riferimento per la sua competenza e la passione profusa nel suo ufficio. Per il mondo della cultura napoletana rappresenta una grande perdita".

Al cordoglio si uniscono anche il Soprintendente Gennaro Leva e tutto il personale della Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le province di Caserta e Benevento che "si stringono attorno alla famiglia di Valeria Sampaolo, già Direttrice dell’Ufficio dei beni archeologici di Santa Maria Capua Vetere. Il suo costante impegno e il suo incessante lavoro ha segnato una svolta per la tutela del territorio e ha costituito un esempio per tutti, come lo sarà ancora per le future generazioni di archeologi".

Mentre il Parco Archeologico degli Scavi di Pompei scrive:

La Direzione del Parco Archeologico di Pompei esprime cordoglio per la scomparsa di Valeria Sampaolo. Nata a Roma nel 1953, è stata per anni Direttrice del Museo Archeologico Nazionale di Napoli e poi Conservatore capo del museo. Archeologa e studiosa di grande esperienza, era molto legata a Pompei, a cui aveva dedicato numerose pubblicazioni.La Direzione Generale del Parco, a nome di tutto il personale, esprime le più sentite condoglianze alla famiglia.

Condoglianze arrivano anche dal Museo Archeologico Nazionale dell'Antica Allifae:

Grande tristezza per tutto il personale del museo Archeologico nazionale dell'antica "Allifae"che ha avuto la fortuna di condividere il lavoro e la passione della dottoressa Valeria Sampaolo. Il Direttore dott. Antonio Salerno e tutto il personale del Museo si stringono attorno alla famiglia della dott.ssa Valeria Sampaolo, già Direttrice dell’Ufficio dei beni archeologici di Santa Maria Capua Vetere.Il suo costante impegno e il suo incessante lavoro ha segnato una svolta per la tutela del territorio e ha costituito un esempio per tutti, come lo sarà ancora per le future generazioni di archeologi.

E da "Antica Capua Circuito Archeologico":

Per noi oggi è un giorno molto triste, ci ha lasciati una persona a noi molto cara, una studiosa appassionata che ha diretto l’ufficio per i beni archeologici di Santa Maria Capua Vetere a lungo, lasciando un segno indelebile della sua presenza e del suo lavoro in ogni angolo del nostro sito.Ci lascia oggi la dottoressa Valeria Sampaolo.Vogliamo ricordarla così, con alcune foto che la ritraggono attenta, curiosa, felice ed entusiasta nella sua ultima visita al museo, quando le illustrammo l’idea di restituire al pubblico la fruizione della tomba di stallia, rinvenuta anni prima sotto la sua sapiente direzione.Ciao Valeria, un grande abbraccio alla famiglia.

Mentre Nino Daniele, ex assessore alla Cultura del Comune di Napoli ed ex sindaco di Ercolano, commenta: