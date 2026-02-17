Lutto nel mondo accademico: è morta Lida Viganoni, già rettrice de L’Orientale di Napoli

Lida Viganoni

Lutto nella comunità accademica: all'età di 76 anni è morta Lida Viganoni, già rettrice dell'Università "L'Orientale" di Napoli dal 2008 al 2014, prima donna a ricoprire questo incarico. Una lunga carriera come docente ordinario di Geografia dal 2000, poi Pro-Rettore Vicario dal 2002 al 2008 prima di diventare rettrice, incarico che prima di lei era stato ricoperto da Pasquale Ciriello, che a scadenza mandato si era candidato ed era stato eletto a deputato per il Partito Democratico, ricoprendo la carica fino a fine mandato.

"Diamo triste annuncio della scomparsa della professoressa Lida Viganoni, Professoressa Emerita dell'Università degli Studi di Napoli "L'Orientale". Studiosa di lungo corso e già Rettrice dell'Ateneo, ha dato un contributo significativo alla geografia italiana attraverso la ricerca e l'insegnamento. L’AGEI si stringe alla famiglia e a quanti le vollero bene", fa sapere in una nota l'Associazione dei Geografi Italiani. In tanti in queste ore, tra colleghi ed ex alunni, stanno lasciando un ultimo saluto sui propri canali social. "Addolorato per la scomparsa di Lidia Viganoni, ex Rettrice de L'Orientale", ha scritto su X (ex Twitter) il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, "Ricordo il lavoro svolto insieme per il rafforzamento del sistema universitario campano e per favorire sinergie tra gli atenei cittadini".

Lida Viganoni fu la prima donna Rettore del Mezzogiorno, e promotrice della riforma dell'Ateneo ancora oggi in vigore. Sotto il suo mandato, furono conferite tra le altre le lauree honoris causa a Giorgio Napolitano nel 2009, all'epoca Presidente della Repubblica, ed al Maestro Riccardo Muti nel 2013, penultimo anno del suo mandato prima di "passare" le redini ad un'altra professoressa, Elsa Morlicchio. Già Professore emerito dell’Ateneo, è stata insignita del titolo di Grande ufficiale al merito della Repubblica italiana nel 2013 e del magistero geografico dall’Associazione dei Geografi Italiani nel 2023.