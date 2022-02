Lutto in due città per la morte della dottoressa Lucia Furno. Il marito: “Addio amore mio” “Addio amore mio”, il toccante messaggio del dottor Pasquale Porcile, marito della dottoressa Lucia Furno investita e uccisa mentre attraversava la strada.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Lucia Furno e il marito Pasquale Porcile.

Due città in lutto per la morte di Lucia Furno, la dottoressa investita e uccisa da un'automobile pirata a Mercogliano dopo aver chiuso il suo studio a fine orario di visite. Lutto sia a Mercogliano dove lavorava, sia a Sant'Angelo a Scala dove viveva con la famiglia. Mentre prosegue la caccia all'automobilista che, dopo averla investita, è scappato senza fermarsi: la Procura ha già aperto un fascicolo per omicidio stradale e omissione di soccorso. Al vaglio anche le telecamere di videosorveglianza presenti in zona.

"Addio amore mio", il toccante messaggio del marito

Intanto il marito Pasquale Porcile, dirigente medico dell'ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino oggi in pensione, ha condiviso sui social la foto del loro matrimonio, con un toccante messaggio d'addio:

Addio amore mio. Non meritavi di finire così. Non accettavi di andare da nessuna parte senza di me e adesso che hai intrapreso il viaggio più lungo hai deciso di farlo senza di me. Non riesco ad immaginare una mia vita senza di te. Ti amo.

Anche l'Azienda Sanitaria Locale di Avellino ha espresso il proprio "profondo cordoglio per la tragica scomparsa della dottoressa Lucia Furno, medico di medicina generale dell'Azienda Sanitaria Locale impegnata nella Campagna Vaccinale anti-Covid. L’Azienda si stringe intorno al marito e alla famiglia tutta per la tragica scomparsa". L'Asl ha anche spiegato che presso tutti i propri Centri Vaccinali sono state "sospese le attività per un minuto di cordoglio per la grave perdita".

Due le automobili coinvolte nell'investimento

Secondo quanto ricostruito finora, sarebbero due le vetture coinvolte: la dottoressa sarebbe stata travolta mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali di via Marcone da un'automobile che arrivava a tutta velocità. L'impatto sarebbe stato talmente violento che avrebbe sbalzato la donna contro una seconda vettura che procedeva nell'altra direzione, e che a sua volta non si sarebbe fermata. Entrambe le vetture, dunque, sarebbero scappate senza prestare soccorso. La zona è piena di telecamere di videosorveglianza, e non è escluso che nelle prossime ore possa arrivare l'identificazione delle due vetture.