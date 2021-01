Aiello del Sabato è una piccola comunità, poco più di quattromila persone nella provincia di Avellino, il paese più grande nelle vicinanze è Bellizzi. Ieri la notizia della morte di Debora Prisco è deflagrata: molti conoscevano la ragazza o la sorella, Annabella, o la famiglia. Debora, 17 anni, è morta in un incidente stradale sull'auto guidata da Annabella Prisco. Per la ragazza nulla da fare, la sorella è stata portata in ospedale e sottoposta immediatamente ad accertamenti, non è in pericolo, ma è sotto choc per la tragedia.

Oggi è arrivato il cordoglio del sindaco di Aiello del Sabato, Ernesto Urciuoli. "Siamo stati colpiti da una tragedia assurda, siamo distrutti. In paese sarà proclamato il lutto cittadino nel giorno dell’ultimo saluto alla nostra Debora Prisco". Il vicesindaco di Aiello, Sebastiano Gaeta:

Quando ieri, poco dopo le 18, ho ricevuto la telefonata stentavo a crederci. Un angelo è volato via troppo presto. Un progetto di vita interrotto. In queste circostanze non ci sono parole di conforto che riescano a lenire un dolore atroce. Tutta la comunità è addolorata e si stringe al dolore della famiglia. Esprimo la mia vicinanza e cordoglio ai genitori, al fratello Ferdinando e alla sorella Annabella. Ciao Debora.

Le due sorelle Prisco erano conosciute nell'hinterland, Annabella annovera peraltro una comparsata in tv al dating show di Canale 5 "Uomini e donne" condotto da Maria De Filippi : fu una "corteggiatrice". Anche la scuola di Debora, il liceo Scientifico "Mancini" di Avellino, ha per oggi sospeso le attività in segno di lutto: " Forte giunga il nostro abbraccio di cordoglio alla famiglia Prisco".