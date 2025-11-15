Lutto cittadino a Marcianise per i funerali della 12enne precipitata nel vuoto

La scuola media "Calcara" di Marcianise (Caserta)

A Marcianise è il giorno del lutto per i funerali della 12enne che ha perso la vita precipitando nel vuoto da una struttura esterna alla propria scuola. Il sindaco Antonio Trombetta ha disposto le bandiere a mezz'asta nelle sedi comunali e in tutti gli edifici pubblici, oltre alla sospensione "di tutte le manifestazioni pubbliche a carattere ludico, ricreativo, festivo o musicale e di intrattenimento su suolo pubblico, in concomitanza con la celebrazione delle esequie". Il primo cittadino ha anche invitato ad abbassare le serrande a metà negli esercizi commerciali aperti al pubblico e ad osservare un minuto di raccoglimento e silenzio durante i funerali.

I funerali si sono tenuti alle 15 di oggi, sabato 15 novembre 2025, presso il Duomo di San Michele Arcangelo di Marcianise. Sotto choc la famiglia, tra cui padre, madre e fratello, così come gli studenti dell'istituto che la ragazza frequentava e i propri docenti. Il sindaco Antonio Trombetta ha parlato di "una tragedia enorme e per ora inspiegabile, conosco i genitori della studentessa e so che si tratta di una famiglia dove regna armonia. So che era seguita e molto amata, auspico si faccia luce in breve tempo sui motivi che hanno indotto una 12enne a togliersi la vita".

La vicenda è accaduta giovedì 13 novembre, attorno alle 10, quando la ragazzina ha chiesto di uscire di classe per poter andare in bagno. Poco dopo è stata trovata senza vita, sul selciato, precipitata dal secondo piano, per motivi in fase di accertamento. A far temere il gesto estremo, un bigliettino trovato sul banco della ragazza, con scritto "mi dispiace". La Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere ha aperto un fascicolo contro ignoto per vederci chiaro sull'intera vicenda.