Lutto all’Istituto Pascale di Napoli, morta l’oncologa Rossana Casaretti: “Persona eccezionale”

Rossana Casaretti

Lutto all'Istituto Pascale di Napoli, per la morta dell'oncologa Rossana Casaretti. A Dare l'annuncio è stato lo steso istituto medico. "Con Rossana Casaretti il Pascale perde una figura storica, una grande oncologa e soprattutto una persona di eccezionale sensibilità. Chi ha lavorato al suo fianco, apprezzandone l'impegno che non ha conosciuto battute d'arresto nemmeno negli ultimi drammatici anni della sua malattia, affranto ne ricorda la sua forza, la sua determinazione, la sua dolcezza. Il management e il personale tutto dell'Istituto", prosegue il nosocomio, "si raccoglie intorno ai figli e ai suoi cari in un caloroso abbraccio".

Tanti i messaggi di condoglianze e di cordoglio sia alla notizia del Pascale sia sui propri profili social, tra chi la ricorda come "un’icona e una professionista straordinaria dell’oncologia al Pascale per tantissimi anni, una donna sorridente, vivace, competente ed esemplare" e chi come "una persona eccezionale", il cui "lavoro sarà sempre ricordato". Tanti anche i ricordi di ex pazienti e dei loro rispettivi parenti, che ne ricordano le doti di umanità e di comprensione. "L'Istituto Pascale è stato fortunato ad avere una persona come Rossana Casaretti, che ha dedicato la sua vita a curare gli altri", si legge in un commento, "noi pazienti abbiamo perso tantissimo, ringrazio Dio per avermela fatta conoscere. Il Pascale perde una persona eccezionale e la sua mancanza sarà sentita".