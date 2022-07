Lutto al Vomero, morto Bellavia, titolare della storica pasticceria di via Luca Giordano Lutto al Vomero, morto Giuseppe Bellavia, titolare della pasticceria di via Luca Giordano. I funerali alle 15.30 nella chiesa di San Francesco.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Giuseppe Bellavia

Lutto al Vomero per la morte di Giuseppe Bellavia, titolare della storica pasticceria omonima di via Luca Giordano. Ne ha dato notizia il figlio Davide: i funerali si terranno quest'oggi alle 15.30 nella chiesa di San Francesco di via Luca Giordano. "Una notizia che sta destando profonda commozione e cordoglio tra i tanti vomeresi che, nel corso di tanti lustri di attività, hanno avuto occasione di conoscerlo", ha commentato Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari e già presidente della Circoscrizione Vomero. Bellavia era conosciuto in tutta la città, ed era un simbolo dell'intero Vomero.

Il bar pasticceria di Giuseppe Bellavia era stato aperto su via Luca Giordano nel 1967, al civico 158: l'unico cambiamento era arrivato nel 2017, quando l'attività si spostò sulla medesima strada ma al civico 50, dove si trova tutt'ora. Tantissimi i messaggi di cordoglio arrivati sui social, sopratutto da persone nate e cresciute nel quartiere collinare e che frequentemente passavano per il suo bar pasticceria. Altrettanti lo avevano conosciuto anche di persona, apprezzandolo per la sua cordialità e cortesia. Anche il figlio ha intrapreso la medesima strada, diventando rinomato pasticcere: proprio lui ha dato la notizia della morte del padre, avvenuta nella giornata di ieri.

Chiuse per lutto anche le attività di Vincenzo Bellavia

Nella giornata di oggi chiuderanno per lutto anche le pasticcerie di Vincenzo Bellavia: lo ha comunicato lo stesso pasticciere: "Informiamo tutta la nostra clientela che gli store Arenella e Rione Alto oggi resteranno chiusi per lutto familiare. Il nostro staff sarà presente sul posto solo per garantire consegna e ritiro di prenotazioni già effettuate negli scorsi giorni. Un caro saluto a Giuseppe Bellavia".