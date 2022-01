Lutto al Teatro San Carlo, morta la prima arpa Antonella Valenti: aveva 55 anni Dal 1987 era la prima arpista dell’orchestra del San Carlo. Aveva vinto numerosi premi nazionali e internazionali e suonato anche alla Scala.

A cura di Pierluigi Frattasi

Lutto al Teatro San Carlo di Napoli per la scomparsa di Antonella Valenti, prima arpa dal 1987 dell'orchestra del Massimo lirico partenopeo, morta a 55 anni. Musicista di grande talento e sensibilità, come la ricordano tutti, aveva vinto molti premi anche a livello internazionale e, nel corso della sua lunga carriera, si era esibita anche sui palchi della Scala di Milano e del Regio di Torino. Antonella era nata a Trieste e fin da piccola aveva avuto una grande passione per la musica. A 5 anni aveva cominciato a studiare l’arpa, diplomandosi, poi, con il massimo dei voti al conservatorio Tartini. Tra i tanti premi vinti nel corso della sua carriera, il primo premio al Concorso Internazionale per la formazione dell’Orchestra Giovanile Europea diretta da Claudio Abbado.

"Amava immensamente la musica, il suo Teatro e Napoli"

Tantissimi i messaggi di cordoglio da parte di fan, colleghi, musicisti e appassionati di musica di tutto il mondo. “Ci sono notizie che non vorresti mai ricevere e ancor meno dare – scrive Gaetano De Rosa su Facebook – Antonella Valenti ci ha lasciati: amava immensamente la musica, il suo Teatro e in modo viscerale Napoli. Ricordarla così bella, sorridente è una piccola consolazione in un momento di grande dolore. Buon viaggio”. “Dolce e sensibile Amica – la ricorda commosso Sergio Valentino – amante dei gatti, della Musica, della Bellezza, dell'Arte e della vita. Con te se ne va un raggio di sole, che oggi si è fuso alla Luce infinita e misteriosa del Cielo.Che Dio ti abbracci nel suo Amore. A noi resta solo un grande vuoto, e un immenso sconforto”.

“Mi si è spezzato il cuore – aggiunge Enrico – Ricorderò Antonella come una tra le migliori persone che ho conosciuto: dolce, piena di umanità, oltre che grande musicista. Sincere condoglianze al marito Leonardo”. “Dolce Antonella – scrive Carmela – non mi aspettavo questa terribile notizia. Abbiamo perso con te quel suono bellissimo che vibrava in tutto il Teatro che tanto amavi”.