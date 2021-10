Lutto ad Afragola per la morte di don Eduardo Parlato: commozione e folla ai funerali Lutto ad Afragola per la scomparsa di padre Eduardo Parlato, ex parroco della chiesa di Sant’Antonio e direttore dell’Ufficio beni culturali della diocesi di Napoli. . Tantissime persone si sono radunate nella chiesa oggi pomeriggio per un ultimo saluto. Le esequie solenni sono state presiedute dall’arcivescovo di Napoli, don Mimmo Battaglia.

A cura di Pierluigi Frattasi

Lutto ad Afragola per la scomparsa di padre Eduardo Parlato, ex parroco della chiesa di Sant'Antonio e direttore dell'Ufficio beni culturali della diocesi di Napoli, morto ieri all'età di 78 anni. Tantissime persone si sono radunate nella chiesa oggi pomeriggio per un ultimo saluto a don Eduardo. Le esequie solenni sono state presiedute dall'arcivescovo di Napoli, don Mimmo Battaglia. Profonda commozione e folla oltre la capienza consentita nella basilica. Padre Parlato si è spento dopo aver combattuto contro una lunga malattia.

Tantissimi i messaggi di cordoglio per la perdita che sono arrivati da fedeli, religiosi e dal mondo delle istituzioni. L'arcivescovo don Mimmo Battaglia ha avuto parole di profondo apprezzamento e affettuoso ricordo per don Eduardo, direttore dell'Ufficio beni culturali della diocesi partenopea. Dal 1986 al 2001 padre Eduardo è stato parroco di Sant'Antonio ad Afragola e per buona parte di quegli anni ha ricoperto anche il ruolo di Guardiano della locale fraternità dei Frati minori. In curia si era fatto apprezzare per la cultura, la spiritualità e il profondo senso di umanità nei rapporti con il clero e con i dipendenti laici.

"Don Eduardo – scrive Don Doriano Vincenzo De Luca – era uomo di grande caratura spirituale, umana ed intellettuale. Lo ricordo con tanto affetto e riconoscenza. Non dimenticherò mai le nostre lunghe chiacchierate sull'arte, la musica e la spiritualità francescana. Alla Provincia Napoletana dei Frati Minori e alla famiglia tutta, la mia vicinanza e la mia preghiera". Dopo le esequie si è proceduto alla cremazione. Le ceneri sono state deposte presso la Cappella dei Frati Minori del Cimitero di Afragola.