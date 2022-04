Lutto a San Giorgio per Mariasofia Paparo, la 27enne morta per un infarto: doveva sposarsi a luglio Lutto a San Giorgio a Cremano per la morte di Mariasofia Paparo, la nuotatrice 27enne stroncata da un infarto. “Esempio di coraggio e di profondo amore verso la vita e il prossimo”, ha detto il sindaco Zinno.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Mariasofia Paparo

"Un esempio di coraggio e di profondo amore verso la vita e il prossimo": con queste parole il sindaco di San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli, ha voluto ricordare Mariasofia Paparo, la 27enne morta lunedì mattina per un infarto. Una storia, la sua, che ha colpito tutta la cittadina vesuviana e non solo: giovane ma esperta nuotatrice regionale, prossima al compleanno, alla laurea ed al matrimonio, in molti si sono sentiti profondamente toccati dalla sua scomparsa. Ieri nella città vesuviana si erano tenuti i funerali nella chiesa di Sant'Antonio.

Il cordoglio del sindaco Giorgio Zinno

Cari concittadini, la nostra comunità da ieri è ancora sotto choc per la morte improvvisa di Maria Sofia Paparo, nostra concittadina stroncata improvvisamente da un infarto, a soli 27 anni. La nostra comunità ha perso tragicamente una ragazza meravigliosa, esempio per tantissimi giovani, in quanto Maria Sofia non amava solo lo sport.Tutti la ricordano per il suo sorriso e la sua positività e tutti la ricorderemo ancora così. A nome di tutta la città, ci stringiamo al dolore della famiglia, alla mamma Giuseppina, dirigente scolastica; alla zia Anna, dirigente Uil Campania, al fidanzato Matteo. Maria Sofia resterà sempre un esempio di coraggio e di profondo amore verso la vita e verso il prossimo.

Mariasofia e i suoi sogni infranti

Amava il nuoto, Mariasofia Paparo: campionessa regionale Uisp e Master, viveva in vasca dove aveva conosciuto anche l'amore, quel Matteo con il quale lo scorso 12 marzo aveva dato promessa di matrimonio e che da lunedì vive nel lutto per la scomparsa della donna che amava. Ventisette anni aveva la nuotatrice dagli occhi verdi: ventotto li avrebbe compiuti a breve, il 18 aprile, che quest'anno coincide con il Lunedì dell'Angelo. Il 28 aprile ad attenderla c'era invece una laurea, da conseguire all'Università Parthenope: anche l'istituto universitario è rimasto colpito dalla notizia, pubblicando una nota ufficiale. Il prossimo 13 luglio avrebbe dovuto sposarsi, come scriveva lei stessa sui social, contando i giorni. "Meno cento", appena lo scorso 4 aprile, sempre sorridente e assieme alla persona che amava. Una vita felice che si è interrotta bruscamente lunedì mattina.