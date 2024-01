L’uomo più alto del mondo Sultan Kösen viene a Napoli e mangia la pizza all’ananas da Sorbillo Sultan Kösen, considerato l’uomo più alto del mondo, in visita nella pizzeria Sorbillo in piazza Vanvitelli al Vomero. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Foto Gino Sorbillo

L'uomo più alto del mondo, Sultan Kösen, 2 metri e 51 centimetri, in visita a Napoli e prende la pizza all'ananas da Gino Sorbillo, il famoso pizzaiolo napoletano. Il gigante turco, dal 2009 nel Guinness dei primati, è ospite della nuova pizzeria aperta da Sorbillo in piazza Vanvitelli al Vomero. Sorbillo ha immortalato l'incontro con Kösen e lo ha condiviso sui suoi social la foto che riprende il 41enne e lo staff della pizzeria all'interno del locale, scrivendo: "Adesso qui, nella nuovissima Sorbillo in Piazza Vanvitelli al vomero, l’uomo più alto del mondo Sultan Kösen (251 cm) per una bella e fumante pizza con l’Ananas".

Chi è Sultan Kösen, l'uomo più alto del mondo

Kösen, cittadino turco, nato nel 1982 a Mardin, una piccola cittadina rurale al confine con la Siria. A causa di un tumore alla ghiandola pituitaria, ha sofferto di una forma di gigantismo che lo ha fatto crescere oltre la norma. Attualmente è l'uomo più alto conosciuto al mondo, dopo aver superato il cinese Bao Xishun, che misurava 236 centimetri. Dal 25 agosto 2009 è stato inserito nel Guinness World Record, il libro dei primati.

Kösen, oltre all'altezza, vanta anche altri primati. Ha, infatti, il record delle mani più grandi del mondo: ben 28 centimetri. Mentre fino al 2011 ha detenuto anche il primato per i piedi più grandi: 37 centimetri. Ha 3 fratelli e una sorella, tutti di altezza nella media. Dal 2013 è sposato con Merve Dibo, una ragazza di origine siriana.

Nonostante la pizza all'ananas sia un piatto particolarmente controverso per molti napoletani, che la ritengono una violazione della tradizione, Kösen non sembra essersi lasciato influenzare dalle critiche, né dalle polemiche o dai pregiudizi.