Sul Lungomare di Napoli tra la folla di San Valentino senza mascherina anti-Covid19. Sono 11 le persone sanzionate perché senza mascherina dagli agenti della Polizia Municipale di Napoli nelle ultime 24 ore in via Partenope. I controlli si con concentrati anche sui ristoranti, presi d’assalto ieri, complice anche la giornata di sole, nonostante le temperature molto basse e prossime allo zero. Tre ristoranti sono stati sanzionati per il mancato rispetto del distanziamento ai tavoli, perché a pranzare c’erano più di 4 persone non conviventi o perché aperti oltre l’orario consentito. Altre 54 sanzioni sono state elevate in città, invece, dai carabinieri, che hanno beccato anche 3 studenti Erasmus in strada di notte, nonostante il coprifuoco, senza motivo.

Sanzionati anche i fiorai di San Valentino

Colpiti dalle sanzioni anche i fiorai di San Valentino. Su 44 controlli effettuati dagli agenti della Polizia Municipale di Napoli, 19 fiorai sono stati multati per varie violazioni amministrative. Ci sono stati anche 11 sequestri di merce ai fiorai ambulanti abusivi. Nonostante le normative anti-Covid19, i napoletani hanno voluto onorare la festa degli innamorati. Sabato, code davanti alle gioiellerie nella centralissima via Toledo. Ieri, caos traffico durante quasi tutto l’arco della giornata. Attorno ad ora di pranzo c’erano lunghe code d’auto sia nelle principali strade del centro storico, come via Foria, che sulla Tangenziale di Napoli, con file alle uscite del Vomero e di Fuorigrotta. A sera, stesso scenario. Letteralmente paralizzate dal traffico Mergellina e piazza Sannazaro.

Controlli a tappeto dei carabinieri

Nella giornata di ieri sono state 54 le sanzioni complessivamente contestate in città, molte di queste a persone che non indossavano la mascherina. Tra le violazioni al coprifuoco quella commessa da 3 studenti stranieri, in città per il progetto Erasmus. I carabinieri della stazione di Borgoloreto hanno ricevuto una segnalazione dalla centrale operativa per della musica ad alto volume che proveniva da un seminterrato di Via Gasparrini, dove era in corso verosimilmente una festa. Quando i militari sono arrivati sul posto – erano le 2 circa – un gruppo di ragazzi si è dileguato. A rimanere in strada 2 ventenni spagnoli e una ragazza belga. Non hanno saputo giustificare la loro presenza in strada oltre l’orario consentito e sono stati multati.