Lungomare di Napoli, donna cade in acqua e rischia di annegare: salvata dai vigili urbani La donna si trovava in estrema difficoltà a causa delle condizioni del mare, molto agitato. Uno dei vigili urbani non ha esitato a lanciarsi in acqua per salvarla.

A cura di Valerio Papadia

Un salvataggio che si potrebbe definire eroico quello operato dagli agenti dell'Unità Operativa Chiaia della Polizia Municipale di Napoli sul Lungomare cittadino: qui, una donna era caduta in mare, rischiando di annegare, ma gli agenti non si sono lasciati intimidire dalle avverse condizioni meteorologiche e sono riusciti a trarla in salvo. Durante un servizio di controllo del territorio proprio sul Lungomare di Napoli, i vigili urbani sono stati avvicinati da alcuni passanti, che li hanno messi al corrente di una donna che si trovava in mare in grossa difficoltà: a causa del maltempo, il mare si presentava infatti molto agitato.

Gli agenti hanno dunque percorso la scogliera e si sono avvicinati quanto più possibile alla donna, rassicurandola e chiedendole di avvicinarsi agli scogli affinché potessero aiutarla. Vedendola però in estrema difficoltà, uno degli agenti non ha esitato a tuffarsi in mare e ha tratto in salvo la donna, affidandola alle donne dei sanitari del 118: per la malcapitata un lieve stato di ipotermia, ma condizioni di salute che sono state giudicate generalmente buone. Non è ancora chiaro come la donna sia finita in mare.

Il meteo a Napoli e in Campania

Condizioni meteorologiche avverse che sembrano perdurare, a Napoli e in Campania, almeno per tutta la giornata di oggi, lunedì 6 dicembre: fino alla mezzanotte, su tutto il territorio regionale, è infatti in vigore un'allerta meteo di colore giallo per forti temporali e forti raffiche di vento. Si prevede, per i fenomeni attesi, anche un alto rischio idrogeologico, con possibili allagamenti, caduta massi e fenomeni franosi.