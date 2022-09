Lungomare blindato per la Champions a Napoli: c’è il Liverpool all’Hotel Vesuvio Il club inglese domani affronterà gli azzurri allo Stadio Maradona. Vietato sostare nell’area di via Partenope e via Chiatamone adiacente al Grand Hotel Vesuvio.

A cura di Pierluigi Frattasi

Lungomare blindato a Napoli per la Champions League. C'è il Liverpool al Grand Hotel Vesuvio per il big match di domani sera allo Stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta: vietato sostare lungo tutto il perimetro dell'albergo, sia su via Partenope che su via Chaitamone, dalla mezzanotte di stanotte, fino a tutta la giornata di domani 8 settembre. Lo prevede il piano traffico straordinario del Comune di Napoli, elaborato di concerto con la Questura, al fine del miglior disimpegno dei servizi di ordine e sicurezza pubblica. Il dispositivo di traffico prevede il rigoroso rispetto dei divieti di sosta e di fermata, laddove già esistenti, nonché l’istituzione di analoghi divieti di sosta con revoca dei parcheggi liberi e a pagamento (strisce blu).

Quello di domani sarà il terzo confronto a Napoli del Club Azzurro con il Liverpool negli ultimi 5 anni. I due match precedenti del 2018 e 2019 hanno visto sempre vincitori gli azzurri. Il Napoli torna in Champions allo stadio di Fuorigrotta dopo più di due anni. L'ultima partita risale al 25 febbraio 2020 e fu contro il Barcellona di Lionel Messi e finì con un pareggio. Imponente il dispositivo di sicurezza messo in piedi dalla Questura anche per l'arrivo dei tifosi inglesi, circa 2mila quelli attesi in città. Tra i punti di arrivo ci dovrebbe essere la Stazione Marittima del Lungomare. I tifosi Reds saranno poi scortati dalle forze dell'ordine in pullman allo stadio.

L'ordinanza: stop sosta in via Partenope

Ma cosa prevede l'ordinanza 524 del 5 settembre? Di istituire dalle ore 00:01 del 7 settembre 2022 e fino a cessate esigenze del giorno 8 settembre 2022, il divieto di sosta con rimozione coatta in via Partenope e via Chiatamone, lungo l'intero perimetro del Grand Hotel Vesuvio, in occasione dell’incontro di calcio "Napoli – Liverpool” in programma il 7 settembre 2022 allo stadio Maradona.