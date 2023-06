L’ultimo saluto a Dino Causa, presidente del Tennis Club Vomero: stroncato da un malore a 63 anni Addio a Dino Causa, 63 anni, presidente del Tennis Club Vomero: un malore improvviso durante una gara di doppio gli è stato fatale.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Dino Causa

Si era accasciato durante una partita di tennis doppio, ed è morto in pochi istanti: un tragico malore su un campo da tennis di quelli sui quali ha letteralmente vissuto la sua vita. Se n'è andato così Dino Causa, 63 anni, presidente del Tennis Club Vomero fin dal gennaio 2021 e che lo è stato di fatto fino alla scomparsa. Ieri la notizia del decesso, questa mattina alle ore 11 alla Chiesa Santa Maria della Libera al Vomero l'ultimo saluto da parte di amici e familiari. Forte il cordoglio in tutto il quartiere, dove era conosciutissimo. E in tanti sono rimasti sconvolti dall'apprendere la notizia della scomparsa, avvenuta in maniera del tutto inattesa proprio su quei campi da tennis che lui amava.

"Tutta la grande famiglia del Tennis Club Vomero si chiude nel dolore più grande", scrive una nota il Tennis Club Vomero, "Se ne è andato il nostro amatissimo presidente Dino Causa, 63 anni, che guidava il nostro club dal gennaio 2021. Non ci sono parole per questa assurda tragedia, non ne abbiamo e non ne potremmo avere. Solo lacrime sincere e calde per un grande amico, un dirigente, un professionista, un tennista appassionato come pochi", ha aggiunto ancora la nota del club da lui presieduto, "Ci abbracciamo tutti attorno al nostro Dino", invitando poi alla partecipazione ai funerali "alle ore 11 alla Chiesa Santa Maria della Libera, al Vomero, per l’ultimo saluto al Presidente di tutti noi".