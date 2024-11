video suggerito

L’ultimo addio a Carmine Daniele, fratello di Pino: Napoli abbraccia ‘o Giò Folla a Napoli per l’ultimo saluto a Carmine Daniele, fratello di Pino, scomparso due giorni fa a 66 anni. La nipote Cristina: “Vi vedo nella luce sorridenti, su una vecchia moto d’epoca che corre fra le dune, in viaggio per esplorare nuove dimensioni”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

Foto Antonio Bassolino / Facebook

Si sono svolti questa mattina a Napoli i funerali di Carmine Daniele, fratello del cantante Pino e detto ‘o Giò, scomparso prematuramente ieri, all'età di 66 anni. Il corteo funebre è iniziato alle 11.45 dal suo storico appartamento in via Santa Maria La Nova per poi continuare fino alla Basilica di San Giovanni Maggiore Pignatelli poco distante, dove si è svolta la cerimonia funebre.

In tanti hanno affollato il largo davanti alla chiesa, di fronte Palazzo Giusso sede dell'Università degli Studi di Napoli "L'Orientale", per dare un ultimo saluto a Carmine Daniele, scomparso per complicanze cardiache. Un triste filo rosso unisce tre dei sei tra fratelli e sorelle Daniele: il primo ad andarsene per problemi cardiaci fu proprio il cantautore Pino, il 4 gennaio del 2015 a 59 anni, mentre l'altro fratello Salvatore morì il 1° giugno del 2021, a 55 anni, mentre era in casa. A loro si è ora aggiunto Carmine Daniele, scomparso il 25 novembre scorso a 66 anni. Tanti i ricordi anche sui social, soprattutto da chi lo conosceva da una vita. A Carmine Daniele, detto ‘o Giò, il fratello Pino aveva anche dedicato la canzone I got the Blues, mentre il volto di Salvatore compariva sulla copertina dell'album Terra mia.

Non riesco a spiegare quello che provo.É una ferita che si riapre", ha scritto Cristina Daniele, figlia di Pino e nipote di Carmine, "Mi mancheranno i tuoi messaggi scombinati su whatsapp, la tua voce che ogni volta mi faceva pensare a papà e i tuoi abbracci sinceri. Vi vedo nella luce sorridenti, su una vecchia moto d’epoca che corre fra le dune, in viaggio per esplorare nuove dimensioni. Ciao zio Carmine".