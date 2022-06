Ballottaggio a Pozzuoli: Luigi Manzoni è il nuovo sindaco, succede a Vincenzo Figliolia Luigi Manzoni è il nuovo sindaco di Pozzuoli (Napoli): al ballottaggio con Paolo Ismeno ha avuto il 51,77% delle preferenze; succede a Vincenzo Figliolia.

A cura di Nico Falco

Luigi Manzoni e Vincenzo Figliolia

Il nuovo sindaco di Pozzuoli (Napoli) è Luigi Manzoni: con il 51,77% delle preferenze ha vinto il ballottaggio contro l'altro candidato sindaco, Paolo Ismeno, anche lui dei centrosinistra, si è fermato al 48,23%; al primo turno i due avevano ottenuto, rispettivamente, il 46,35% e il 41% dei voti. Ingegnere, 47 anni, Manzoni è stato elettro per quattro volte consecutive consigliere comunale e nell'ultima consiliatura ha ricoperto il ruolo di presidente del consiglio comunale; succede a Vincenzo Figliolia, che aveva governato la popolosa città del Napoletano; e che alle elezioni si è presentato come consigliere comunale, risultando il più votato.

Gli scrutini sono andati avanti fino a notte inoltrata, i dati ufficiale del Viminale sono stati resi pubblici intorno alle due del mattino, quando erano state scrutinate tutte le 69 sezioni. Manzoni era sostenuto da una colazione formata da 10 tra liste civiche e partiti (Europa Verde, Azione, Uniti per Pozzuoli, Progressisti Democratici, Pozzuoli Democratica, Spazio Flegreo, Pozzuoli Libera, Partito Socialista Italiano, Noi di Centro Mastella e Noi con l'Italia); Ismeno, sostenuto anche dal sindaco uscente Figliolia ed assessore nella precedente consiliatura, aveva invece dalla sua otto liste, tra le quali Sinistra Italiana e alcune civiche.

Ballottaggio a Pozzuoli, 7 denunciati per brogli elettorali

Ieri, mentre erano in corso le votazioni per il ballottaggio, i carabinieri hanno denunciato 7 persone per violazione della legge elettorale: in casa di un uomo, nella frazione di Monterusciello, hanno rinvenuto blocchetti di matrici di biglietti numerati con l'espressione del voto.