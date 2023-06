Lui 38 anni, lei minorenne: pedinamenti e minacce, finisce in carcere L’uomo pedinava frequentemente la ragazza, minacciando lei, i suoi familiari e chiunque la frequentasse.

A cura di Valerio Papadia

Un uomo di 38 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Telese Terme, nella provincia di Benevento: il 38enne è gravemente indiziato dei reati di stalking e atti sessuali nei confronti della sua ex fidanzata, una ragazza minorenne. Le indagini nei confronti dell'uomo sono partite dopo la denuncia presentata dalla minore, che ha riferito agli inquirenti di essere vittima di continui pedinamenti dal parte del 38enne che, in più di una occasione, non ha esitato a minacciare la ragazza stessa, i suoi famigliari e chiunque la frequentasse.

Gli atteggiamenti vessatori condotti dal 38enne hanno causato nella ragazza un duraturo stato d'ansia, nonché la fondata paura per la sua incolumità, che l'hanno indotta a rivolgersi alla Polizia di Stato. Durante le indagini, gli agenti hanno ascoltato le testimonianze della ragazza, nonché quelle dei suoi famigliari; gli inquirenti si sono avvalsi, inoltre, del materiale foto e video prodotto dall'indagato e postato sui social network, nonché del materiale prodotto dalla ragazza stessa.

Al termine delle indagini, gli agenti del commissariato di Telese Terme hanno arrestato il 38enne: l'uomo, come disposto dal gip del Tribunale di Benevento su richiesta della locale Procura della Repubblica, è stato sottoposto agli arresti domiciliari.