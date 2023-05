Luciano De Crescenzo, le sue parole emozionanti per lo scudetto del Napoli sono eterne Le parole di Luciano De Crescenzo per il primo scudetto del Napoli hanno oltre trent’anni ma sembrano pronunciate ieri.

Luciano De Crescenzo allo stadio con la figlia Paola / foto famiglia De Crescenzo

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Scudetto Napoli 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ci sono parole destinate a restare in eterno, come pronunciate ieri. Anche se Luciano De Crescenzo non c'è più da qualche anno, le sue parole restano belle, potenti e commoventi. Sono quelle che il Corriere della sera nel 1987 riportò in occasione del primo scudetto del Napoli: «C'è chi la squadra del cuore se la sceglie e chi se la trova addosso nascendo, così come scopre di avere un padre, una madre e una sorella. È il mio caso: credo di essere stato tifoso del Napoli da quando ho avuto uso di ragione. », scrive.

E poi continua: