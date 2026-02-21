Luciano Capasso scomparso in un’escursione, la madre: “Offro 10mila euro se lo trovate”

Luciano Capasso

Una ricompensa di diecimila euro per chiunque riesca a trovare Luciano Capasso, il 25enne appassionato di alpinismo scomparso durante un'escursione in montagna in Svizzera lo scorso 18 febbraio. L'appello è della madre, disperata, verso chiunque possa aiutare a ritrovare il figlio, originario di Qualiano, nell'hinterland di Napoli, e che in Svizzera lavora in un prestigioso albergo di Saint Moritz. "Mio figlio Luciano è scomparso da 4 giorni durante un'escursione in montagna in Svizzera: le autorità svizzere stanno operando, ma il tempo è prezioso e ogni minuto può fare la differenza", ha spiegato la madre in un appello.

"L'ultima posizione conosciuta lo colloca a 46,43110 gradi Nord, 9,92496 gradi Est, da quel momento non abbiamo più avuto sue notizie". Il 18 febbraio, Luciano aveva approfittato di una pausa di lavoro per un'escursione tra le montagne che circondano la cittadina, ma non è mai più rientrato. I colleghi, vedendo che si faceva notte, hanno lanciato l'allarme. Ma le ricerche sono rese difficili dalle condizioni meteo. "Come madre, vi chiedo con il cuore in mano di aiutarmi. Se vi trovate nell'area o avete informazioni utili, anche un dettaglio che può sembrare insignificante, vi prego di contattarci immediatamente al numero +39 3202606697: è prevista una ricompensa di 10mila euro per chiunque riesca a trovarlo e vi chiedo di condividere questo appello il più possibile. Mio figlio deve tornare a casa", spiega la donna, chiedendo a chiunque si trovi in zona, magari in possesso di un drone, di dare una mano nelle ricerche, che vanno avanti ormai da tre giorni. Ma del giovane ancora nessuna traccia.