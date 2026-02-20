Il napoletano Luciano Capasso, 25 anni, scomparso da due giorni dopo un’escursione in Svizzera

Luciano Capasso

Sono ore di ansia e angoscia a Qualiano, cittadina dell'hinterland settentrionale di Napoli, per le sorti di Luciano Capasso, giovane 25enne originario del luogo del posto del quale non si hanno più notizie da due giorni ormai. Il 25enne, che da qualche tempo vive a Saint Moritz, in Svizzera, è scomparso proprio nel Paese elvetico, dove lavora come dipendente del Badrutt's Palace Hotel, albergo di lusso della città. Lo scorso 18 febbraio, approfittando di una pausa dal lavoro, Luciano Capasso, grande appassionato di alpinismo, si è concesso una escursione sulle montagne circostanti e, da allora, del giovane non si hanno più notizie. Immediatamente sono scattate le ricerche, che procedono a singhiozzi a causa della neve e che, al momento, non hanno dato nessun esito.

Il sindaco di Qualiano, Raffaele De Leonardis, sta seguendo attentamente la situazione, in contatto con la Farnesina e i carabinieri della città del Napoletano. È stato proprio il sindaco, sui social, a rivolgere un appello alla cittadinanza, dando la notizia della scomparsa di Luciano Capasso: "Siamo in costante contatto con la Farnesina e con i carabinieri di Qualiano stiamo assistendo la famiglia in queste ore di forte apprensione. L’amministrazione comunale è al fianco dei suoi cari e segue ogni aggiornamento. Ogni informazione utile può essere preziosa. Chiunque abbia notizie contatti immediatamente le autorità competenti. Qualiano attende Luciano con speranza" ha scritto il primo cittadino.