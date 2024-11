video suggerito

“Luci di Natale legate agli alberi al Vomero, vanno rimosse” la denuncia dei comitati “Luminarie natalizie legate agli alberi al Vomero, vanno rimosse” denuncia Rete Sociale NoBox – Diritto alla Città e il Comitato per la tutela del parco Mascagna. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Le nuove luci di Natale 2024 (a sinistra). I segni su un albero legato negli anni scorsi (a destra)

"Le luci di Natale al Vomero legate anche agli alberi, trasformati in sostegni per cavi elettrici". A denunciarlo sono la Rete Sociale NoBox – Diritto alla Città e il Comitato per la tutela del parco Mascagna. L'installazione delle luminarie natalizie al Vomero è iniziata in questi giorni, così come nel resto della città. Le luci dovrebbero poi essere accese entro la Festa dell'Immacolata, l'8 dicembre prossimo, per accompagnare cittadini e turisti durante tutto il periodo di festa, fino al 2025. Ma non mancano le polemiche per la modalità di installazione adottata nel quartiere collinare, dove i comitati cittadini hanno scritto al Comune di Napoli chiedendo l'immediata "rimozione delle luminarie in via Luca Giordano".

La denuncia: "Luminarie di Natale legate agli alberi"

Secondo i comitati, legare le luminarie natalizie agli alberi sarebbe una "violazione delle norme vigenti in materia", oltre a ferire l'incolpevole pianta. A riprova di quanto affermato i comitati hanno raccolto un dossier fotografico, inviato all'amministrazione, nella quale si riprendono le luci di Natale legate agli arbusti nelle strade vomeresi e in alcuni casi si vedono i segni degli alberi legati, probabilmente in passato.

"Si richiede un rapido intervento di rimozione – scrivono i comitati – in via Luca Giordano le luminarie per il progetto "Napoli a Natale 2024″, diversamente ed in difformità a quanto previsto e prescritto dalla Norma CEI 11-4, dalla Delibera Comunale del 30.05.22, dall'Allegato n.2 della Determinazione Dirigenziale del Comune di Napoli n. 1047E/2024/10 del 29.07.24, sta legando le funi per le luminarie ai tronchi degli alberi".

E aggiungono:

Gli alberi della nostra città diventano inconsapevoli sostegni per cavi elettrici che alimentano le luminarie di Natale. La foto che si allega dimostra chiaramente di cosa stiamo parlando e di come l’incuria e l’approssimazione diano origine a questi risultati. Ma i nostri amministratori hanno mai girato nelle altre città europee? Hanno preso nota con quale cura e garbo vengono arredate le altre città in queste occasioni? E poi, si prendono cura della loro eliminazione a feste finite? Intanto i cittadini ed i comitati che da tempo si sono assunti il ruolo di “sentinelle” del territorio, in particolare al Vomero, hanno segnalato tramite pec all’Amministrazione Comunale, al Servizio Verde ed alla Polizia locale, la violazione delle norme vigenti in materia e la immediata rimozione dei cavi in questione".