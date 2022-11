Luci d’artista a Salerno, cade un palo della luce durante il montaggio Cade un palo della pubblica illuminazione su via Posidonia a Salerno durante il montaggio delle Luci d’Artista: tanta paura, ma nessun ferito in strada.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Il palo caduto quest’oggi su via Posidonia.

Crolla un palo della pubblica illuminazione a Salerno durante il montaggio delle Luci d'Artista. Tanta paura ma nessun ferito in strada: il palo, che ha ceduto probabilmente a causa di una vistosa ruggine che potrebbe averne corroso la base, è caduto in piena strada, tra un marciapiede e l'altro proprio mentre passavano diverse persone, ma nessuna è rimasta fortunatamente colpita. Il personale di Strade Sicure è subito intervenuto per le operazioni di ripristino e messa in sicurezza.

La vicenda è accaduta su via Posidonia, nel quartiere salernitano di Pastena: il palo dell'illuminazione pubblica è caduto nella tarda mattinata, e solo per caso non ha colpito nessuno, dal momento che oltre al marciapiede è finito anche sulla carreggiata vicina, proprio in prossimità di un incrocio. Traffico temporaneamente rallentato in attesa che fosse rimosso il palo dalla strada, con le auto che non hanno potuto temporaneamente voltare né da né su via Posidonia. In tanti hanno ripreso con i cellulari le operazioni di recupero della struttura. Terminata la rimozione e la messa in sicurezza del tutto, il traffico veicolare così come il montaggio delle Luci d'Artista è ripreso senza particolari problemi: quest'anno l'accensione delle Luci d'Artista a Salerno è previsto per il 2 Dicembre 2022, mentre lo spegnimento avverrà il 31 Gennaio del 2023, dando così la possibilità a tutti di poterle vedere. Resteranno infatti accesse tutti i giorni a partire dalle 17 sul corso principale, nei pressi della villa comunale e nelle numerose piazze salernitana che, come da tradizione, si illumineranno con le sempre più gettonate luminarie natalizie, divenute una vera e propria attrazione per Salerno.