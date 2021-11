Lucas, trovato morto a 24 anni per overdose sul divano di casa (non sua) Lucas, 24 anni, è stato trovato morto sul divano di una casa di due piani in via Santa Maria di Loreto a Polla, provincia di Salerno. Il sospetto è che il ragazzo sia morto di overdose. A dare l’allarme, intorno all’una di notte, è stato un amico, il proprietario dell’abitazione. Le indagini su quanto accaduto sono ancora in corso.

A cura di Enrico Tata

Lucas, 24 anni, è stato trovato morto sul divano di una casa di due piani in via Santa Maria di Loreto a Polla, provincia di Salerno. Il sospetto è che il ragazzo sia morto di overdose. A dare l'allarme, intorno all'una di notte, è stato un amico, il proprietario dell'abitazione. Quando sono arrivati i soccorritori del 118, il 24enne era però già morto e a nulla sono serviti i tentativi di salvargli la vita. Stando a quanto si apprende, dai primi esami sul cadavere non sono emersi segni di violenza. L'ipotesi più probabile, come anticipato, è quella di una morte per overdose. Il giovane, residente a Sant'Arsenio, un paesino che si trova a pochi chilometri da Polla, ma nato in Brasile, lascia un figlio di quattro anni. Viveva nelle case popolari insieme anche alla mamma, ai fratelli e a una sorella. Il figlio era nato da una relazione con una ragazza del Vallo di Diano. Secondo le prime informazioni, il giovane era conosciuto dalle forze dell'ordine e aveva precedenti per spaccio di sostanze stupefacenti e piccoli reati.

Per il momento il cadavere del ragazzo resterà a disposizione delle autorità giudiziarie presso l'obitorio dell'ospedale di Polla fino a quanto non verrà eseguita l'autopsia. Non è chiaro se sia già stata aperta un'indagine su quanto accaduto a Polla.

Il sindaco di Polla: "Un dramma che colpisce tutta la comunità"

Il sindaco di Polla, Massimo Loviso, ha dichiarato: "Si tratta di un fatto raccapricciante che lascia grande amarezza ma genera anche grande preoccupazione almeno per quello che si sa al momento. E' un dramma che colpisce tutta la comunità pollese".