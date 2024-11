video suggerito

Luca Ippolito muore all’ospedale di Polla: la famiglia sporge denuncia, c’è l’inchiesta Luca Ippolito, 72 anni, medico in pensione, è deceduto all’ospedale di Polla, nel Salernitano. L’Autorità Giudiziaria, dopo la denuncia della famiglia, ha disposto il sequestro della salma: rinviati i funerali, già fissati. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Saranno gli accertamenti dell'Autorità Giudiziaria a fare luce sulla morte di Luca Ippolito, 72 anni, medico in pensione, deceduto martedì 5 novembre all'ospedale Luigi Curto di Polla, nella provincia di Salerno. Stando a quanto si apprende Ippolito, residente a Sant'Arsenio, qualche giorno fa aveva accusato problemi di natura cardiaca ed era stata accompagnato all'ospedale di Eboli, per poi tornare a casa. Nella tarda mattinata di martedì, però, il 72enne aveva accusato nuovamente dei problemi ed era stato accompagnato nel nosocomio di Polla dove, pochi minuti dopo il suo arrivo, è sopraggiunto il decesso.

I funerali erano già fissati e sono stati rinviati

La famiglia di Luca Ippolito ha sporto denuncia alla Polizia Municipale di Sant'Arsenio che, su impulso della Procura della Repubblica di Lagonegro, titolare dell'inchiesta, ha proceduto al sequestro della salma del 72enne: il provvedimento è avvenuto quando il corpo dell'ex medico era già nella Sala del Commiato Infinito di Polla e i funerali erano già stati fissati, per la giornata di oggi, giovedì 7 novembre, ma sono stati rinviati, come rende noto anche l'agenzia di servizi funebri incaricata delle esequie, che rende noto come il rito sia stato rinviato a data da destinarsi visto il provvedimento dell'Autorità Giudiziaria.