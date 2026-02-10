L’omicida del panettiere e il fratello trasferiti in altri carceri dopo la foto scattata in cella

Sono stati trasferiti in due diversi carceri campani Andrea Sirica, arrestato per l’omicidio del panettiere Gaetano Russo, e il fratello Daniele; la Penitenziaria ha rinvenuto il cellulare con cui si sono scattati la foto in cella.

Andrea Sirica (a destra) e il fratello Daniele

Sono stati trasferiti in due carceri diversi Andrea Sirica, 35 anni, e il fratello Daniele, protagonisti della fotografia, scattata in cella, che nelle scorse ore è finita anche sui social; i due, apprende Fanpage.it da fonti qualificate, hanno lasciato il carcere di Fuorni (Salerno) questa mattina, ieri invece la Polizia Penitenziaria aveva trovato il telefono cellulare che sarebbe stato usato per lo scatto.

L'omicidio del panettiere a Sarno

Andrea Sirica è stato arrestato martedì scorso per l'omicidio di Gaetano Russo, ucciso con una decina di coltellate nella sua salumeria-forno di Sarno (Salerno). Stando a quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, il 35enne si era presentato poco prima dell'una del mattino, mentre la vittima stava sfornando il pane, e aveva litigato con la figlia 19enne del commerciante; per difendere la ragazza, l'uomo era intervenuto ed era stato aggredito con un grosso coltello sottratto dal bancone. Sirica era stato bloccato poco dopo e, successivamente, era stato rinchiuso nel carcere di Fuorni con l'accusa di omicidio volontario.

La fotografia di Sirica col fratello in carcere

Qualche giorno dopo era comparsa sui social la fotografia che mostra il 35enne e il fratello, quest'ultimo già detenuto da circa un anno, scattata nella cella. La direzione del carcere di Fuorni aveva avviato una indagine interna per capire come fosse stata realizzata e come fosse finita sui social. Ieri mattina, apprende Fanpage.it, la perquisizione in cui è stato ritrovato il telefono cellulare, ovviamente introdotto in modo illecito in carcere e che sarebbe stato nelle disponibilità dei due, e, stamattina, 10 febbraio, il trasferimento di entrambi i fratelli verso due carceri diversi.