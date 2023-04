L’officina delle barche era una bomba ecologica: sequestrata vasta area a Giugliano Operazione della Polizia Municipale di Giugliano insieme a Esercito e Carabinieri: sotto sigilli 141 barche e 2 acqua-scooter.

Oltre cinquemila metri quadrati di territorio sequestrati. E dentro, un capannone di 4mila mq e decine di barche. Accade a Giugliano, in via San Francesco a Patria, dove grazie ad una operazione della Polizia Municipale di Giugliano, insieme ai militari dell'Esercito e ai carabinieri della locale compagnia è scattato il sequestro penale per gestione illecita di rifiuti pericolosi.

Abbandonati sul nudo terreno, rifiuti come relitti di barche, guaine bitumimose, e diversi parti di motori sporche di oli e grassi. L'area con all'interno 141 barche e 2 acqua-scooter è stata sequestrata. All'interno del capannone venivano effettuati lavori di di meccanica, carrozzeria e falegnameria alle barche a deposito, il tutto senza autorizzazioni alle emissioni in atmosfera. In più tutte le acque di scarico dei piazzali finivano nel condotto fognario asservito alla strada provinciale senza autorizzazione e senza che i reflui venissero deputati e filtrati. Infine, tutti i locali erano sprovvisti del certificato di prevenzione incendi. Per il titolare dell'azienda una denuncia e sanzioni amministrative.