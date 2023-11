Lo storico liceo Pansini del Vomero sarà trasferito. La rabbia degli studenti e genitori: “Non siamo pacchi”

Il trasferimento del liceo "Adolfo Pansini", storica presenza del Vomero, da piazza Quattro Giornate, dove insiste a ridosso dello stadio Collana, oggetto di importanti lavori di restyling, alla sede di via San Domenico (questa è l'ipotesi) fa infuriare gli studenti ma anche i loro genitori. Poca informazione sull'argomento, zero comunicazione alle famiglie: queste le accuse di chi la definisce con parole molto forti una «deportazione».

In una dura nota che circola fra studenti, prof e genitori, si legge:

Sono stati stanziati i fondi per i lavori? o verranno inclusi in quelli del piano per il Collana? Tornerà ad essere un edificio scolastico o, una volta trasferiti i fastidiosi occupanti, verrà destinato ad altro? Il Pansini non è solo una scuola, il Pansini è la memoria del giovane Adolfo, le Quattro Giornate, la masseria Pezzalonga, lo stadio Collana. Una parte della storia di Napoli che state umiliando, insieme ai suoi studenti.

Gli studenti non sono pacchi da spostare e la scelta scolastica è basata anche su criteri di prossimità e di trasporto pubblico. È impensabile imporre spostamenti del genere senza prevedere un piano di gestione della mobilità. Lo sapevate quando sono state presentate le nuove iscrizioni ed i rinnovi? E perché avete omesso di informare le famiglie? C’è consapevolezza che questa scellerata decisione porterà ad un crollo delle iscrizioni? O la mira è l’accorpamento dell’Istituto con uno che non ha di questi problemi?

Un genitore ha poi scritto a Fanpage.it esprimendo tutto il suo sdegno: «Siamo venuti a conoscenza di questa storia grazie ad un articolo di Fanpage.it» spiega:

Allo stato attuale ci troviamo ancora con domande alle quali non viene data alcuna risposta da parte della scuola e delle istituzioni, anche se oramai lo spostamento pare imminente.

Noi famiglie ci troviamo a brancolare nel buio più totale e non siamo in grado nemmeno di poter organizzare i nostri figli (minorenni) che si troverebbero all'improvviso a vedere variati tutti i progetti che li hanno portati alla scelta del Liceo Pansini. Verrebbe a mancare la vicinanza, molti alunni stanno chiedendo il nulla osta ed altri sono pronti a farlo, professori minacciano di mettersi in astensione. Siamo sull'orlo del caos più totale, senza risposte e senza garanzie di un rientro a breve.

I nostri figli hanno il diritto allo studio come tutti gli altri e a veder rispettate le proprie vite e le proprie decisioni, soprattutto considerando che già sono vittime di anni di pandemia, lockdown e DAD che hanno già creato in loro non pochi danni. Finalmente sembrava esser usciti fuori dal tunnel, e invece no! Ancora una volta sono loro a pagarne il prezzo più alto.

È un diritto delle famiglie conoscere modi, termini e tempi di questo disservizio che graverà non poco sulle vite di tutti noi. Inoltre ci auguriamo che ALMENO venga messa a disposizione una modalità di trasferimento a/r da piazza Quattro Giornate alla sede di via San Domenico (sembrerebbe essere questa la sede individuata), in considerazione del fatto che non è un edificio assolutamente adiacente al Pansini e che ci sono tanti alunni che già arrivano con altri mezzi di trasporto.