Lo spacciatore conservava l’hashish nella calza della Befana Preso davanti alla stazione di Casoria: conservava la droga nella calza della Befana, sperando di passare inosservato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Redazione Napoli

Nel corso degli anni le forze dell'ordine, in particolare quelle di frontiera, hanno visto di tutto: i narcotrafficanti e gli spacciatori nascondono e occultano gli stupefacenti nei posti più impensabili. Stavolta il nascondiglio non è stato dei più brillanti perché non poteva passare inosservato. Infatti a Casoria, vicino la stazione ferroviaria, quando i carabinieri della sezione radiomobile, durante controlli , hanno individuato questo giovane col giubbino decidendo di controllarlo, non hanno potuto non notare la Calza della Befana rosso fuoco che teneva in tasca.

Averne una a fine gennaio, in tasca, portarsela in giro, non è proprio da tutti. E così scatta la perquisizione più approfondita. Dentro, però, non ci sono caramelle e neanche carbone ma droga. Sono 31 i grammi di hashish nascosti nella calza. Sequestrata anche la somma di 260 euro ritenuta provento del reato. L’uomo, 29enne di Casoria incensurato, è stato denunciato per detenzione di droga a fini di spaccio. Stupefacente e calza sono stati sequestrati.