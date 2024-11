video suggerito

Lo chef coreano porta in tv la pasta dedicata a Napoli: è a forma di sacchi di immondizia In un programma televisivo sudcoreano, lo chef conosciuto come Napoli Mafia, ha voluto omaggiare la città da cui prende il suo nickname con una pasta a forma di sacchi di immondizia: Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Sta facendo discutere quanto accaduto in un programma culinario della tv sudcoreana, nel quale uno chef ha presentato un piatto di pasta dedicato a Napoli a forma di sacchi dell'immondizia. Protagonista della vicenda è un giovane chef, seguitissimo sui social in Corea del Sud, che già dal nome con cui è conosciuto – che, va detto, non è proprio lusinghiero – può vantare una certa passione per il capoluogo campano: Napoli Mafia. Inoltre, lo chef gestisce anche un ristorante nella capitale Seoul, chiamato Via Toledo, come una delle strade più famose del centro di Napoli.

Dicevamo, oltre al discutibile nickname e al più tradizionale nome che ha deciso di dare al suo ristorante, il giovane chef sudcoreano è un grande appassionato di Napoli e della cucina partenopea, tanto da presentarsi in un programma di cucina della tv del suo Paese portando un piatto di pasta gourmet: dei ravioli ripieni contraddistinti da impasto nero e dalla caratteristica forma che ricorda i sacchi dell'immondizia. Il motivo lo spiega proprio lui: "Rappresentano i momenti difficili che Napoli ha passato e volevo includerli nel mio piatto".

La clip in questione è diventata virale in Italia, generando tantissimi commenti. Alcuni, di napoletani, indignati per la rappresentazione della città. Ma ci sono anche tanti commenti di altri italiani, che commentano con insulti nei confronti dei partenopei.