Lo aggrediscono in 5 per rapinarlo, lui si difende col coltello: 2 arresti nella stazione Garibaldi Due persone sono state arrestate nella stazione Garibaldi: insieme ad altre tre hanno aggredito un cittadino straniero, che ha reagito con un coltello.

A cura di Nico Falco

L'uomo ferito nella stazione Circum di Piazza Garibaldi. Foto Facebook / Circumvesuviana.

Emergono nuovi dettagli sull'accoltellamento avvenuto ieri nella stazione centrale di Napoli, in piazza Garibaldi: l'uomo ferito, che si vede anche nelle immagini poi circolate sui social, è stato arrestato con un'altra persona, entrambi accusati di una tentata rapina. Non si sarebbe quindi trattato di una rissa, ipotesi inizialmente circolata: secondo la ricostruzione della Polfer i avrebbero fatto parte di un gruppo di cinque persone che avrebbe aggredito un passeggero.

L'intervento della Polizia Ferroviaria, nel pomeriggio di ieri, 25 gennaio, a seguito della segnalazione delle guardie giurate in servizio nella stazione: vicino ai tornelli d'ingresso della Circumvesuviana c'era una persona con una ferita da coltello. L'uomo è stato identificato come un 29enne nigeriano con precedenti di polizia e irregolare sul territorio italiano; è stato soccorso e trasportato all'ospedale dei Pellegrini.

Gli agenti hanno bloccato anche l'aggressore, un cittadino del Mali, che è stato identificato negli uffici. Il motivo di quel ferimento è stato ricostruito grazie alle telecamere di sorveglianza e alle dichiarazioni dell'uomo identificato e di altri presenti: è emerso che il maliano era stato aggredito da cinque persone che volevano rapinarlo e si era difeso utilizzando un coltello da cucina.

Poco dopo i poliziotti hanno individuato un altro componente del gruppo, un 35enne di Maddaloni, che aveva partecipato alla rapina usando come arma un pezzo di un mattone. Il 29enne e il 35enne sono stati arrestati per rapina aggravata, mentre il cittadino del Mali è stato denunciato per lesioni e porto abusivo di arma impropria.