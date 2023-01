Ferito a sangue nella stazione della Circum di piazza Garibaldi: paura tra i passanti Un uomo è rimasto ferito all’interno della stazione della Circumvesuviana di Piazza Garibaldi: forse una lite degenerata e seguita da una coltellata.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Un uomo è rimasto ferito, in circostanze non ancora del tutto chiaro, all'interno della stazione della Circumvesuviana di Piazza Garibaldi a Napoli. Paura tra i passanti, che improvvisamente hanno notato tracce di sangue sui pavimenti della stazione, urla e un uomo ferito per terra, seppur cosciente, in attesa dei soccorsi. Secondo alcuni testimoni presenti sul posto, si sarebbe trattato di una ferita causata da coltellata: ma non è chiaro chi e perché abbia sferrato questo colpo contro la vittima. Qualcuno parla anche di un altro uomo che, poco distante, avrebbe riportate ferite al naso, forse a causa di una lite. Nessuna ipotesi però al momento è ancora confermata. Sul posto, il personale medico sanitario sta fornendo i soccorsi alla vittima.

(Notizia in aggiornamento)