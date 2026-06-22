Furto di farmaci oncologici all’ospedale di Sant’Agata de’ Goti, valgono quasi 300mila euro: 5 arresti

I soggetti sono stati arrestati circa tre anni dopo il furto. Ai cinque indagati viene contestato anche un altro tentato furto, sempre di farmaci oncologici.

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Nella mattinata di oggi, lunedì 22 giugno, i carabinieri del Comando Provinciale di Benevento, su richiesta della locale Procura della Repubblica, hanno arrestato arrestato cinque persone: le accuse nei loro confronti riguardano il concorso in furto aggravato, nonché il tentato furto, di farmaci oncologici e salvavita.

Le indagini che hanno portato all'arresto dei cinque soggetti, condotte dai militari del Nucleo Investigativo di Benevento e coordinate dalla Procura sannita, sono scaturite dal furto di medicinali oncologici perpetrato, nella notte del 3 gennaio del 2023, nella farmacia dell'ospedale di Sant'Agata de' Goti, nella provincia di Benevento. In quella occasione quattro soggetti sono entrati in ospedale forzando una finestra e hanno svuotato tre frigoriferi, portando via farmaci destinati alla cura di patologie oncologiche per un valore stimato di 280.787,70 euro.

Le indagini hanno permesso ai carabinieri di individuare anche il modus operandi della banda: gli indagati, dopo un sopralluogo, entravano in azione: neutralizzavano le telecamere con scatole di cartone, schermavano i sensori di allarme con vaschette di alluminio e recidevano i fili delle linee telefoniche. Ai cinque indagati viene contestato anche il tentato furto, sempre di farmaci oncologici, per un valore di 1.2 milioni di euro, all'ospedale di Marcianise, nel Casertano, nella notte tra 29 e il 30 agosto del 2024.