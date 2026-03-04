I funerali del piccolo Domenico Caliendo oggi a Napoli: l’arrivo della bara tra la folla, Giorgia Meloni sarà al Duomo di Nola

I funerali del piccolo Domenico Caliendo, morto il 21 febbraio a due anni all'ospedale Monaldi di Napoli in seguito ad un trapianto di cuore. L'organo, ricevuto il 23 dicembre, era danneggiato e questo ha portato al decesso del bambino. Sul caso c'è una inchiesta giudiziaria in corso. La bara di Domenico è già giunta al Duomo di Nola, le esequie inizieranno alle ore 15, senza diretta tv. Presenti i genitori e la famiglia del bambino, attesa anche Giorgia Meloni.
Antonio Caliendo, il papà di Domenico, porta la bara a spalla nel Duomo di Nola per i funerali
Antonio Caliendo, il papà di Domenico, è un muratore, rispetto alla moglie Patrizia Mercolino si è esposto meno mediaticamente dal punto di vista mediatico sulla tragedia del figlio, morto dopo un trapianto di cuore al "Monaldi", ha lasciato parlare la moglie e l'avvocato della famiglia. Oggi, nel momento del dolore, sceglie di manifestare a modo suo la sofferenza per questa perdita, portando a spalla la bara che custodisce le spoglie mortali del bimbo sul sagrato e lungo la navata del Duomo di Nola, dove si svolgono i funerali.
La premier Giorgia Meloni parteciperà ai funerali del piccolo Domenico
Era attesa e, da quanto apprende Fanpage.it, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni arriverà alle ore 15 al Duomo di Nola per partecipare ai funerali del piccolo Domenico Caliendo. La premier, subito dopo la morte del bambino, aveva telefonato alla madre, mostrandole la vicinanza del governo e assicurandole che la famiglia avrebbe avuto giustizia.
Patrizia Mercolino, la mamma del piccolo Domenico, lunga fila per abbracciarla nel Duomo di Nola
Subito dopo l'ingresso in Duomo a Nola del feretro, si è creata una lunga fila di persone che si stanno avvicinando all'altare per dare l'ultimo saluto a Domenico e per abbracciare la madre, Patrizia Mercolino, e il padre Antonio Caliendo. Abbraccio commosso tra la donna e la direttrice generale dell'Azienda ospedaliera dei Colli Anna Iervolino. La mamma del bambino di due anni ha avuto ancora una volta la forza e l'equilibrio di ribadire che il suo non è un attacco frontale a tutto l'ospedale. «Devono pagare solo quelli che hanno sbagliato, non tutti i medici del Monaldi».
Attraverso le parole di mamma Patrizia la vicenda del piccolo Domenico è venuta alla luce. È stata lei, insieme all'avvocato difensore della famiglia Caliendo, Francesco Petruzzi, a rendere noti gli interrogativi sull'incredibile vicenda del trapianto che ha poi portato alla morte del figlio e giorno dopo giorno la donna ha appreso di altri sconcertanti particolari. Oggi è il giorno del dolore: una comunità intera si è stretta intorno ai genitori del piccolo.
La bara bianca di Domenico arrivata in chiesa: posizionata davanti all'altare
La piccola bara bianca contenente il corpo di Domenico Caliendo, dopo essere stata salutata dalla folla sul sagrato della cattedrale di Nola, è stata portata all'interno della chiesa ed è stata posizionata davanti all'altare. Nel Duomo nolano, infatti, è stata allestita la camera ardente per consentire anche ai tanti cittadini intervenuti di dare un ultimo saluto al bimbo di 2 anni e mezzo; nel luogo di culto, poi, alle 15 saranno celebrati i funerali don Francesco Marino, vescovo di Nola.
Chi celebrerà i funerali di Domenico, il bambino morto dopo il trapianto di cuore
I funerali di Domenico Caliendo, morto dopo un trapianto di cuore avvenuto al "Monaldi" di Napoli (sulla vicenda c'è una inchiesta) si svolgono nel Duomo di Nola, alle ore 15. A presiedere il rito funebre sarà il vescovo di Nola, don Francesco Marino (Nola è diocesi differente da quella di Napoli). Presente alle esequie anche l'arcivescovo di Napoli, il cardinale Domenico Battaglia che è stato vicino alla famiglia ed ha dato i conforti religiosi al bimbo prima che si spegnesse.