I funerali del piccolo Domenico Caliendo oggi a Napoli: l’arrivo della bara tra la folla, Giorgia Meloni sarà al Duomo di Nola

Subito dopo l'ingresso in Duomo a Nola del feretro, si è creata una lunga fila di persone che si stanno avvicinando all'altare per dare l'ultimo saluto a Domenico e per abbracciare la madre, Patrizia Mercolino, e il padre Antonio Caliendo. Abbraccio commosso tra la donna e la direttrice generale dell'Azienda ospedaliera dei Colli Anna Iervolino. La mamma del bambino di due anni ha avuto ancora una volta la forza e l'equilibrio di ribadire che il suo non è un attacco frontale a tutto l'ospedale. «Devono pagare solo quelli che hanno sbagliato, non tutti i medici del Monaldi».

Attraverso le parole di mamma Patrizia la vicenda del piccolo Domenico è venuta alla luce. È stata lei, insieme all'avvocato difensore della famiglia Caliendo, Francesco Petruzzi, a rendere noti gli interrogativi sull'incredibile vicenda del trapianto che ha poi portato alla morte del figlio e giorno dopo giorno la donna ha appreso di altri sconcertanti particolari. Oggi è il giorno del dolore: una comunità intera si è stretta intorno ai genitori del piccolo.