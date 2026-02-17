Meloni chiama la mamma del bambino trapiantato di cuore al Monaldi: “Avrete giustizia”

«Avrete giustizia»: così dice la presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Patrizia Mercolino, la madre del bimbo di due anni ricoverato in condizioni gravissime dopo aver ricevuto l'impianto di un cuore danneggiato, intervento avvenuto nella Cardiochirurgia pediatrica dell'ospedale "Monaldi" di Napoli.Il trapianto è fallito, ora il bimbo è in gravi condizioni in terapia intensiva. La premier ha telefonato questa mattina, secondo quanto reso noto dall'avvocato della famiglia, Francesco Petruzzi. Patrizia ha ringraziato Meloni. Le ha spiegato, ribadendo un concetto già espresso in queste ore, che «in questo momento la sua priorità è avere un cuore nuovo per mio figlio, e vederlo tornare a casa guarito».

A chiamare la donna anche il presidente della Regione Campania Roberto Fico. Mamma Patrizia riferisce anche di «non aver ricevuto dai medici ulteriori notizie» sulle condizioni del figlio e ribadisce di essere fiduciosa sulla possibilità che possa essere effettuato un nuovo trapianto. «Io ci credo e ci spero ancora». Gli esperti dell'Heart team del "Monaldi", domani si riuniranno al Monaldi per vagliare la possibilità di un intervento-bis, eventualità esclusa dai loro colleghi dell'ospedale "Bambino Gesù" di Roma.