napoli
video suggerito
video suggerito

Meloni chiama la mamma del bambino trapiantato di cuore al Monaldi: “Avrete giustizia”

La premier chiama Patrizia, la mamma del piccolo trapiantato di cuore al “Monaldi” con un organo danneggiato durante il viaggio.
Leggi tutte le notizie di Fanpage.it nel tuo feed Google.
A cura di Cir. Pel.
3 CONDIVISIONI
Immagine

«Avrete giustizia»: così dice la presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Patrizia Mercolino, la madre del bimbo di due anni ricoverato in condizioni gravissime dopo aver ricevuto l'impianto di un cuore danneggiato, intervento avvenuto nella Cardiochirurgia pediatrica dell'ospedale "Monaldi" di Napoli.Il trapianto è fallito, ora il bimbo è in gravi condizioni in terapia intensiva. La premier ha telefonato questa mattina, secondo quanto reso noto dall'avvocato della famiglia, Francesco Petruzzi. Patrizia ha ringraziato Meloni. Le ha spiegato, ribadendo un concetto già espresso in queste ore, che «in questo momento la sua priorità è avere un cuore nuovo per mio figlio, e vederlo tornare a casa guarito».

A chiamare la donna anche il presidente della Regione Campania Roberto Fico. Mamma Patrizia riferisce anche di «non aver ricevuto dai medici ulteriori notizie» sulle condizioni del figlio e ribadisce di essere fiduciosa sulla possibilità che possa essere effettuato un nuovo trapianto. «Io ci credo e ci spero ancora». Gli esperti dell'Heart team del "Monaldi", domani si riuniranno al Monaldi per vagliare la possibilità di un intervento-bis, eventualità esclusa dai loro colleghi dell'ospedale "Bambino Gesù" di Roma.

Cronaca
Politica
3 CONDIVISIONI
Immagine
Meloni chiama la mamma del bambino trapiantato al Monaldi: “Avrete giustizia”
Mercoledì consulto con esperti da tutta Italia per stabilire se il piccolo è ancora trapiantabile
La mamma: "Il team di esperti dice che è ancora in lista per il trapianto"
Dall'inchiesta emerge che il cuore fu trasportato in un normale contenitore di plastica
L'inchiesta: le domande e le analisi di due procure e dei carabinieri su cosa è accaduto
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views